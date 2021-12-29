Беременная жена 19-летнего победителя "Голоса країни" попала в больницу: что произошло

Так, он сообщил, что накануне у его жены сильно разболелся живот и они решили, что начались схватки.

"Мы сегодня приехали в больницу по причине, что у Иванки начал очень сильно болеть живот. Она сегодня сдала все анализы, которые требовалось и завтра будет точная информация о родах", - отметил артист.

Роман Сасанчин с беременной женой Иванной (instagram.com/sasanchyn_official)

Кроме того, они с женой решили, что роды будут партнерскими.

"Часто до этого момента я переживал, выдержит ли моя психика, или я не потеряю сознание. На самом деле я только понял, какое это счастье, когда ты просто держишь свою вторую половинку и любовь всей своей жизни за руку, и ты мечтаешь услышать первый крик своего ребенка", - поделился 19-летний будущий отец.

Также на своей странице Иванна рассказала, что у нее ноет спина и болит живот.

"Ждем кроху, наверное что, до Нового года. Но решила меня в больницу запихнуть еще скорей, хитренькая. Если честно, это ожидание так выматывает, что уже ничего не хочется", - сказала Иванна.

Беременная жена Романа Сасанчина рассказала о своем состоянии (instagram.com/annavi_i)