Вагітна дружина 19-річного переможця "Голосу країни" потрапила до лікарні: що сталося

Так, він повідомив, що напередодні у його дружини сильно розболівся живіт і вони вирішили, що в неї почалися перейми.

"Ми сьогодні приїхали до лікарні через причину, що в Іванки почав дуже сильно боліти живіт. Вона сьогодні здала всі аналізи, які було потрібно і завтра буде точна інформація щодо пологів", - зазначив артист.

Роман Сасанчин з вагітною дружиною Іванною (instagram.com/sasanchyn_official)

Окрім того, вони з дружиною вирішили, що пологи будуть партнерськими.

"Часто до цього моменту я переживав, чи витримає моя психіка, чи я не знепритомнію. Насправді я аж тільки зрозумів, яке це щастя, коли ти просто тримаєш свою другу половинку і кохання всього свого життя за руку і ти мрієш почути перший крик своєї дитини", - поділився 19-річний майбутній батько.

Також на своїй сторінці Іванна розповіла, що у неї ниє спина та болить живіт.

"Чекаємо на крихітку, певно що, до Нового року. Але вирішила мене в лікарню запхати ще скоріше, хитренька. Якщо чесно, це очікування так вимотує, що вже нічого не хочеться", - сказала Іванна.

Вагітна дружина Романа Сасанчина розповіла про свій стан (instagram.com/annavi_i)