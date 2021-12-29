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Беременная жена 19-летнего победителя "Голоса країни" попала в больницу: что произошло

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Среда 29 декабря 2021 19:05
Беременная жена 19-летнего победителя "Голоса країни" попала в больницу: что произошло Беременная жена 19-летнего Романа Сасанчина попала в больницу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский певец, победитель "Голоса країни" Роман Сасанчин рассказал, что его беременная жена Иванна попала в больницу.

Об этом Роман рассказал в сториз на своей странице в Instagram.

Так, он сообщил, что накануне у его жены сильно разболелся живот и они решили, что начались схватки.

"Мы сегодня приехали в больницу по причине, что у Иванки начал очень сильно болеть живот. Она сегодня сдала все анализы, которые требовалось и завтра будет точная информация о родах", - отметил артист.

Беременная жена 19-летнего победителя &quot;Голоса країни&quot; попала в больницу: что произошло

Роман Сасанчин с беременной женой Иванной (instagram.com/sasanchyn_official)

Кроме того, они с женой решили, что роды будут партнерскими.

"Часто до этого момента я переживал, выдержит ли моя психика, или я не потеряю сознание. На самом деле я только понял, какое это счастье, когда ты просто держишь свою вторую половинку и любовь всей своей жизни за руку, и ты мечтаешь услышать первый крик своего ребенка", - поделился 19-летний будущий отец.

Также на своей странице Иванна рассказала, что у нее ноет спина и болит живот.

"Ждем кроху, наверное что, до Нового года. Но решила меня в больницу запихнуть еще скорей, хитренькая. Если честно, это ожидание так выматывает, что уже ничего не хочется", - сказала Иванна.

Беременная жена 19-летнего победителя &quot;Голоса країни&quot; попала в больницу: что произошло

Беременная жена Романа Сасанчина рассказала о своем состоянии (instagram.com/annavi_i)

Ранее мы сообщали, что победитель "Голоса страны" Сасанчин официально женился и сделал заявление о рождении ребенка.

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