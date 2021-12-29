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Вагітна дружина 19-річного переможця "Голосу країни" потрапила до лікарні: що сталося

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Середа 29 грудня 2021 19:05
Вагітна дружина 19-річного переможця "Голосу країни" потрапила до лікарні: що сталося Вагітна дружина 19-річного Романа Сасанчина потрапила до лікарні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український співак, переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин розповів, що його вагітна дружина Іванна потрапила до лікарні.

Про це Роман розповів у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Так, він повідомив, що напередодні у його дружини сильно розболівся живіт і вони вирішили, що в неї почалися перейми.

"Ми сьогодні приїхали до лікарні через причину, що в Іванки почав дуже сильно боліти живіт. Вона сьогодні здала всі аналізи, які було потрібно і завтра буде точна інформація щодо пологів", - зазначив артист.

Вагітна дружина 19-річного переможця &quot;Голосу країни&quot; потрапила до лікарні: що сталося

Роман Сасанчин з вагітною дружиною Іванною (instagram.com/sasanchyn_official)

Окрім того, вони з дружиною вирішили, що пологи будуть партнерськими.

"Часто до цього моменту я переживав, чи витримає моя психіка, чи я не знепритомнію. Насправді я аж тільки зрозумів, яке це щастя, коли ти просто тримаєш свою другу половинку і кохання всього свого життя за руку і ти мрієш почути перший крик своєї дитини", - поділився 19-річний майбутній батько.

Також на своїй сторінці Іванна розповіла, що у неї ниє спина та болить живіт.

"Чекаємо на крихітку, певно що, до Нового року. Але вирішила мене в лікарню запхати ще скоріше, хитренька. Якщо чесно, це очікування так вимотує, що вже нічого не хочеться", - сказала Іванна.

Вагітна дружина 19-річного переможця &quot;Голосу країни&quot; потрапила до лікарні: що сталося

Вагітна дружина Романа Сасанчина розповіла про свій стан (instagram.com/annavi_i)

Раніше ми повідомляли, що переможець "Голосу країни" Сасанчин офіційно одружився і зробив заяву про народження дитини.

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