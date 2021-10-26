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Вагітна в 11: на Закарпатті маленька дівчинка чекає дитину

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Закарпаття, Вівторок 26 жовтня 2021 21:56
Вагітна в 11: на Закарпатті маленька дівчинка чекає дитину Колаж РБК-Україна: на Закарпатті 11-річна дівчинка завагітніла
Автор: Роман Мирончук

В одному з сіл Берегівської ТГ Закарпатської області 11-річна дівчинка чекає дитину. У поліції вже відкрили кримінальне провадження, але ніхто з родичів дівчинки в поліцію не звертався.

Про це повідомляє ТСН.

Правоохоронці дізналися про вагітність дитини через соціальні мережі. Після чого слідчі їздили в районну лікарню, де лікарі підтвердили вагітність 11 річної дівчинки.

У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, в Чернігівській області дівчинка народила в 13 років. При цьому батькові дитини 17 років. Це сталося в Чернігівській області. Медики подзвонили в поліцію і повідомили, що до них прийшла на прийом вагітна 12-річна дівчинка.

Правоохоронці одразу відкрили кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування неповнолітньої". Але потім справу закрили, оскільки між ними були відносини за обопільною згодою. Крім того, мама дівчинки знала, що дочка вже живе статевим життям.

Ми також писали про те, що доктор Євген Комаровський розповів, чи впливає COVID-вакцинація на вагітність, оскільки в мережі поширюються такі чутки. Кандидат медичних наук підкреслив, що такі чутки також йдуть від людей, у яких є диплом лікаря.

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