Беременна? Потап и Настя опубликовали провокационный снимок (фото)

Потап и Настя Каменских спровоцировали слухи о беременности артистки. Поводом для обсуждения в сети стала крайняя фотография Потапа возле самолета. На снимке у его новоиспеченной супруги фанаты заметили немного увеличенный живот. Большая часть поклонников обратили внимание на то, что артистка стала визуально более крупной. Об этом они написали под публикацией рэпера в Instagram.

Потап и Настя после всего нескольких дней на отдыхе возвращаются в Украину.

"Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт с MOZGI, а Каменских на свои концерты!" – написал артист в подписи к публикации.

Потап и Настя спровоцировали слухи о беременности певицы (фото: instagram.com/realpotap)

В сети считают, что артистка беременна:

Круто отдохнули. Видно, что Настя набрала пару килограмм, но я думаю, она быстро вернется в форму.

Беременна????

А теперь понятно, когда ждать ребеночка)))

Счастливые, загорелые...

Красивые! Счастливые!

Настя что-то поправилась. Не беременна ли случайно????

Животик и бедра стали больше. Но так даже лучше)) Аппетитно…))

Напомним, Остапчук преследовал Потапа и Настю в надежде провести их свадьбу.

Ранее мы писали, что Потап располнел во время медового месяца с Настей.