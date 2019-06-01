Беременна? Потап и Настя опубликовали провокационный снимок (фото)

Алексей Потапенко и Настя Каменских могут в скором времени стать счастливыми родителями
Потап и Настя Каменских спровоцировали слухи о беременности артистки. Поводом для обсуждения в сети стала крайняя фотография Потапа возле самолета. На снимке у его новоиспеченной супруги фанаты заметили немного увеличенный живот. Большая часть поклонников обратили внимание на то, что артистка стала визуально более крупной. Об этом они написали под публикацией рэпера в Instagram.
Потап и Настя после всего нескольких дней на отдыхе возвращаются в Украину.
"Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт с MOZGI, а Каменских на свои концерты!" – написал артист в подписи к публикации.
Потап и Настя спровоцировали слухи о беременности певицы (фото: instagram.com/realpotap)
В сети считают, что артистка беременна:
Напомним, Остапчук преследовал Потапа и Настю в надежде провести их свадьбу.
Ранее мы писали, что Потап располнел во время медового месяца с Настей.