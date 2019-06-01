Вагітна? Потап і Настя опублікували провокаційний знімок (фото)

Олексій Потапенко і Настя Каменських можуть незабаром стати щасливими батьками
Потап і Настя Каменських спровокували чутки про вагітність артистки. Приводом для обговорення в мережі стала крайня фотографія Потапа біля літака. На знімку у його новоспеченої дружини фанати помітили трохи збільшений живіт. Велика частина прихильників звернули увагу на те, що артистка стала візуально більш великою. Про це вони написали під публікацією репера в Instagram.
Потап і Настя після всього кількох днів на відпочинку повертаються в Україну.
"Медовий місяць триває! Правда, я в Одесу на концерт з MOZGI, а Каменських на свої концерти!" – написав артист у підписі до публікації.
Потап і Настя спровокували чутки про вагітність співачки (фото: instagram.com/realpotap)
У мережі вважають, що артистка зараз вагітна:
Нагадаємо, Остапчук переслідував Потапа і Настю в надії провести їх весілля.
Раніше ми писали, що Потап погладшав під час медового місяця з Настею.