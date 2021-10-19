У берегов Израиля обнаружили 900-летний меч крестоносца (видео)

Дайвер-любитель случайно нашел обросший ракушками меч на дне Средиземного моря возле берегов Израиля. Ученые предполагают, что он принадлежал крестоносцу, который приплыл в Святую Землю около 900 лет тому назад.
Об этом сообщает The Guardian.
По словам директора отдела морской археологии Коби Шарвита, меч нашли возле бухты недалеко от портового города Хайфа. Предполагается, что это место служило убежищем для моряков.
Меч, длина лезвия которого составляет 1 метр, будет представлен публике после того, как его очистят и реставрируют.
Ученые говорят, что находка весит прилично. Поэтому, тот, кому принадлежал этот меч, был очень сильным воином.
На дне Средиземного моря нашли 900-летний меч (видео: YouTube)
Напомним, под Полтавой археологи нашли уникальные украшения времен скифов. Речь идет об амфороподобных подвесках, которые каким-то чудом уцелели несмотря на то, что сделаны из стекла.
Мы также писали о том, что под Херсоном археологи обнаружили на территории памятника национального значения Каменская Сечь древнюю печь, которой около тысячи лет.
Благодаря этой находке ученные могли лучше изучить рацион древних рыбаков, который чаще всего состоял из мяса птицы и рыбы. Об этом свидетельствует заполнения хозяйственных ям вокруг печи.