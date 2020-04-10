Берегите животных от коронавируса: ученые сделали новое печальное заявление

Коронавирус в Украине был зарегистрирован у 2203 человек. Всего в мире было инфицировано более полутора миллиона человек, а количество погибших приближается к ста тысячам человек.

Ученые всего мира изучают новый вирус и ранее было установлено, что домашние животные не могут им заразиться. Они могли только переносить капельки болезни на своей шерсти.

Однако ученые из Харбинского ветеринарного НИИ провели эксперимент и пришли к печальному выводу. Кошки могут заражаться SARS-CoV-2 и передавать его другим котам. Также коронавирус может поразить хорьков. Другие домашние животные находятся вне опасности, говорится в журнале Science.

Ученые протестировали на COVID-19 хорьков, кошек, собак, свиней, кур и уток. Им закапывали в нос вирусы и проверяли, появится ли вирусная РНК в тканях. Самыми восприимчивыми оказались кошки и хорьки – вирусы оказались способны размножаться в их дыхательных путях. Однако они не вызывали у животных серьезных осложнений и не привели к летальному исходу.

Кроме того, выяснилось, что коты и хорьки могут передавать полученный вирус другим животным.

У собак вирусная РНК проявилась очень слабо и была обнаружена только в фекалиях, а другие животные отреагировали на эксперимент либо слабо, либо вообще реакции не было.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые объяснили, почему COVID-19 распространяется быстрее других вирусов.