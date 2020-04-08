COVID-19 распространяется быстрее других вирусов: все подробности

Коронавирус (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус распространяется быстрее других вирусов

Коронавирус в Украине зафиксирован у 1 668 человек. При этом во всем мире количество зараженных уже превышает 1,4 миллиона человек. Американские ученые из Университета Миннесоты рассказали, почему COVID-19 распространяется быстрее других вирусов.

Вирусологи сделали детальный анализ структуры коронавируса и выяснили, что белковый нарост в форме шипа захватывает клетки человека в четыре раза сильнее, чем SARS (атипичная пневмония), который в 2002 году во время эпидемии забрал жизни нескольких сотен человек.

Когда COVID-19 попадает в дыхательные пути, то с большой вероятностью вирус останется там, и начнет размножаться. Для того чтобы понять механизм заражения ученые создали 3D-карту шипообразного белка, который вирус использует для закрепления в клетке. Об этом сообщает The Gardian.

Эксперты уверяют, что механизм COVID-19 более совершенней, чем у других вирусов. Ожидается, что новые данные о коронавирусе помогут при создании вакцины.

По словам ученых, если соединение антител сыворотки с шипами вируса будет сильнее, чем у шипов и клеток тела человека, то уже можно будет говорить об изобретении эффективного препарата, который сможет блокировать вирус, препятствуя его воздействию на клетку.

Ученые также пришли к выводу, что человек заразился коронавирусом от летучей мыши. Это могло произойти непосредственно от животного или через промежуточных носителей.

Напомним, что, по словам немецких медиков, от коронавируса людей спасет массовое заражение.