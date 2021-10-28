Берегите волосы и голову: врач рассказала, при какой погоде нужно надевать шапку

С наступлением холодов многие люди быстро переходят на теплую осеннюю и зимнюю одежду. Порой шапки и шарфы на улицах можно увидеть даже при температуре +12 градусов. Ходить по улице без шапки при холодном ветре не только некомфортно, но и очень опасно для волос и сосудов головы.

Врач-трихолог Ольга Кохас объяснила, при какой температуре воздуха без головного убора на улицу выходить не стоит. Об этом пишет издание Storinka.

В период похолодания многие люди не начинают носить головные уборы почти до наступления морозов. Но это очень опасно, так как спазм сосудов головы может произойти даже при незначительном "минусе" и порой даже при небольшом "плюсе". Имеют значения также и другие погодные факторы – сильный холодный ветер ощущается и воздействует на организм даже при комфортной температуре.

"Нужно смотреть на температуру на улице. Если она минус три градуса, то при ветре это может ощущаться как минус десять. Так сильно переохлаждать кожу головы не стоит. За этим может возникнуть проблема спазма сосудов", - подчеркнула Кохас.

Врач добавила, что спазм сосудов приводит к нарушению питанию волос и их выпадению. Кроме того, частые спазмы сосудов головы из-за переохлаждения могут вызывать головные боли и другие неприятности со здоровьем.

"Стойкость людей иногда поражает. Но, если они хотят быть красивыми, то надо помнить, что последствия спазмов сосудов – это выпадение волос. Если это игнорировать, то шапку придется надевать, чтобы скрыть недостаток волос или носить парик", - отметила медик.

Она назвала температуру воздуха на улице, при которой шапка уже жизненно необходима. Головной убор для сохранения здоровья волос и сосудов головы нужен от 0 градусов или при сильном ветре. А вот при температуре -7 градусов, шапка уже жизненно необходима.