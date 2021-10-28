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Бережіть волосся і голову: лікар розповіла, при якій погоді потрібно надягати шапку

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Четвер 28 жовтня 2021 19:03
Бережіть волосся і голову: лікар розповіла, при якій погоді потрібно надягати шапку Фото: Лікар розповіла, при якій температурі потрібно надягати шапку на вулицю (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

З настанням холодів багато людей швидко переходять на теплу осінню і зимовий одяг. Часом шапки та шарфи на вулицях можна побачити навіть при температурі +12 градусів. Ходити по вулиці без шапки при холодному вітрі не тільки некомфортно, але і дуже небезпечно для волосся і судин голови.

Лікар-трихолог Ольга Кохас пояснила, при якій температурі повітря без головного убору на вулицю виходити не варто. Про це пише видання Storinka.

У період похолодання багато людей не починають носити головні убори майже до настання морозів. Але це дуже небезпечно, оскільки спазм судин голови може статися навіть при незначному "мінусі" і часом навіть при невеликому "плюсі". Мають значення також і інші погодні фактори - сильний холодний вітер відчувається і впливає на організм навіть при комфортній температурі.

"Потрібно дивитися на температуру на вулиці. Якщо вона мінус три градуси, то при вітрі це може відчуватися як мінус десять. Так сильно переохолоджувати шкіру голови не варто. За цим може виникнути проблема спазму судин", - підкреслила Кохас.

Лікар додала, що спазм судин призводить до порушення живлення волосся і їх випадання. Крім того, часті спазми судин голови через переохолодження можуть викликати головні болі та інші неприємності зі здоров'ям.

"Стійкість людей іноді вражає. Але, якщо вони хочуть бути красивими, то треба пам'ятати, що наслідки спазмів судин – це випадання волосся. Якщо це ігнорувати, то шапку доведеться надягати, щоб приховати недолік волосся або носити перуку", - зазначила медик.

Вона назвала температуру повітря на вулиці, при якій шапка вже життєво необхідна. Головний убір для збереження здоров'я волосся і судин голови потрібен від 0 градусів або при сильному вітрі. А ось при температурі -7 градусів, шапка вже життєво необхідна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі "народні рецепти", від яких краще терміново відмовитися.

А також розповідали про те, що лікар здивував відповіддю з приводу щоденного носіння бюстгальтера.

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