Полезно ли женщинам ходить без бюстгальтера: врач удивил ответом

В Интернете можно найти немало противоречивой информации, как о пользе, так и о вреде бюстгальтера. Однако, если вынести такие функции бюстгальтера, как контроль и табуирования женской сексуальности, то насколько же оправданным является ношение лифчика.

О том, как влияет лифчик на женскую грудь, рассказал врач-акушер-гинеколог, маммолог Юрий Марченко в интервью GreenPost .

Почему африканкам не нужен маммолог

Как известно, в Африке не принято носить бюстгальтер, поэтому уровень заболеваний молочной железы в них минимален. Поэтому, согласно истории, первые сарафаны носили под грудью - еще древние египтянки носили легкую ткань на двух бретельках.

Также уже впоследствии сарафан начал закрывать молочную железу - на самом деле это хорошо, потому что она мягкая и хрупкая и не любит прямых солнечных лучей. Однако, здесь важно ничего не пережимать.

Почему природа не предусмотрела лифчика

В природе физиологически не заложено зажимать и поддерживать молочную железу, говорит врач. Если бы это было нужно, то в организме были бы какие - то поддерживающие и зажимающие функции - связки, мышцы.

Как исключение - это большие, деформированные или больные грудь, которые нуждаются в поддержке, или если происходят физические нагрузки с большой амплитудой - прыжки, бег.

Важно, что в нормальном состоянии молочная железа должна двигаться, потому что во время движения происходит дренирование лимфы, движение крови. Поэтому это играет очень важную роль.

Поэтому, если грудная клетка зажата и молочная железа не движется, то движение лимфы не происходит и она "ищет", куда выйти, и просачивается в протоки, образуя кистозные расширенные протоки.

Понятие "фиброзные изменения" - это когда идет утолщение фиброзной ткани под воздействием токсинов, которые накапливаются в лимфе, под влиянием гормонального фона, работы желудочно-кишечного тракта, образа жизни. В частности, это все вызывает доброкачественные заболевания молочной железы.

Врач говорит, если молочную железу нужно поддержать во время спорта, то использовать нижнее белье на натуральной основе, без косточек и металлических вставок.

Что нужно для того, чтобы грудь была красивой

Чем больше молочная железа будет двигаться, то она будет лучше, здоровее и подтянется, уверяет маммолог.

Когда молочная железа движется, она воздействует на грудную мышцу, которая тоже движется и сокращается. Тем самым он подкачивается и формирует молочную железу.

Кроме того, на молочную железу влияет и грудное вскармливание, а именно количество, продолжительность и сколько раз женщина кормила.

У молочной железы, помимо функции накормить маленького человечка, есть функция гормонального синтеза, а это красота и сексуальность. Ведь грудь делают женщину женственной, влияют на мировоззрение и самовосприятие.