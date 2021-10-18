Берегите головы! Магнитная буря накроет Землю завтра утром

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю утром во вторник, 19 октября. По прогнозу специалистов, буря будет четвертого уровня, но она способна ухудшить самочувствие людей.

Какие часы будут самыми опасными и как помочь организму справиться с воздействием магнитной бури – читайте в материале ниже.

Людям с хроническими заболеваниями стоит в это время ограничить свою активность и держать под руками необходимые лекарства.

Снизьте физическую и психоэмоциональную нагрузку, постарайтесь больше отдыхать

Исключите из рациона жирную, острую и жареную пищу

Откажитесь от алкоголя и сигарет. Минимизируйте потребление кофе, пейте больше воды и чая с травами

Вечером постарайтесь лечь спать пораньше и хорошо выспаться.

Воздействие магнитной бури средней интенсивности ожидается рано утром 19 октября. Пик этой бури придется на промежуток с 6:00 до 8:00 часов утра. Ожидается, что буря будет четвертого уровня, а это значит, что она может вызвать небольшое недомогание и головные боли.

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