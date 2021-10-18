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Бережіть голови! Магнітна буря накриє Землю завтра вранці

Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вранці у вівторок, 19 жовтня. За прогнозом фахівців, буря буде четвертого рівня, але вона здатна погіршити самопочуття людей.

Які години будуть найнебезпечнішими і як допомогти організму впоратися з впливом магнітної бурі – читайте в матеріалі нижче.

Вплив магнітної бурі середньої інтенсивності очікується рано вранці 19 жовтня. Пік цієї бурі припаде на проміжок з 6:00 до 8:00 години ранку. Очікується, що буря буде четвертого рівня, а це означає, що вона може викликати невелике нездужання і головні болі.

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Які неприємності зі здоров'ям можуть виникнути

  • Головні болі та запаморочення
  • Загальне погіршення самопочуття
  • Сонливість, безсоння
  • Зниження працездатності, концентрації уваги
  • Підвищена втома
  • Нудота
  • Скачки артеріального тиску
  • Ломота в кістках, загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму впоратися

Увечері постарайтеся лягти спати раніше і добре виспатися.

Вранці прийміть контрастний душ

Відмовтеся від алкоголю і сигарет. Мінімізуйте споживання кави, пийте більше води та чаю з травами

Виключіть з раціону жирну, гостру і смажену їжу

Постарайтеся прогулятися по свіжому повітрю

Знизьте фізичне і психоемоційне навантаження, постарайтеся більше відпочивати

Людям з хронічними захворюваннями варто в цей час обмежити свою активність і тримати під руками необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому і коли не можна робити щеплення від коронавірусу.

А також розповідали про те, що простий тест дозволить оцінити ризик інсульту.

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Магнітна буряПоради лікаря