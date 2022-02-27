В Бердянську чоловік голими руками переніс міну у лісопосадку: опублікували відео
У Бердянську знвйшли міну (колаж РБК-Україна)
У місті Бердянську Запорізької області місцеві жителі знайшли міну біля мосту та будинків.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Зазначається, що звичайний місцевий чоловік не злякався і голими руками переніс міну у лісопосадку.
"Путін, куди ти поліз? Український народ непереможний", - написав Геращенко.
Чоловік знайшов її під мостом, який хотіли підірвати.
Раніше ми повідомляли, що Чернігівці оригінально "привітали" окупантів, замінивши дорожні вказівники.
Також ми писали, що у Бучі окупанти хочуть використовувати жінок і дітей як "живий щит" для прориву до Києва.