В Бердянске комары ввели "комендантский час": после 9 вечера спасения нет

В курортном Бердянске нашествие комаров привело к тому, что и местные жители, и отдыхающие перестали выходить на улицу после 9 вечера. Власти уже придумали, как справиться с нашествием насекомых, которые по сути устроили "комендантский час" людям.

Об этом говорится в сюжете " ТРК Юг " на YouTube.

Как объяснил депутат городского совета Бердянска Олег Бойко, количество комаров в городе привело к тому, что люди после 9 вечера просто ложатся спать и закрывают все окна. В вечернее время в Бердянске из-за насекомых просто невозможно выйти на улицу.

"Время 9 часов вечера, но ни одного человека на улице. Сегодня такая реальность. Люди спят, потому что на улице находиться невозможно, так как большое количество комаров. Таким образом мы приняли решение обработать территорию", - отметил Бойко.

По словам депутата, от нашествия комаров будут избавляться с помощью распыления специальных химических средств. Сначала будут обрабатывать территории возле детских садов, а потом начнут освобождать от насекомых и жилые районы города.

Стоит отметить, что средства на обработку города от насекомых были выделены еще весной. Однако почти до конца лета соответствующие службы так и не начали кампанию по избавлению от насекомых. Местные депутаты объединились и в начале августа решили приобрести самостоятельно необходимую аппаратуру, чтобы избавиться от комаров.

Местные жители Бердянска говорят, что проблема с комарами есть не только по вечерам, но и днем.