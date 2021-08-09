У Бердянську комарі ввели "комендантську годину": після 9 вечора порятунку немає

У курортному Бердянську навала комарів призвела до того, що і місцеві жителі, і відпочивальники перестали виходити на вулицю після 9 вечора. Влада вже придумала, як впоратися з навалою комах, які по суті влаштували "комендантську годину" людям.

Про це йдеться в сюжеті " ТРК Південь "на YouTube.

Як пояснив депутат міської ради Бердянська Олег Бойко, кількість комарів у місті призвела до того, що люди після 9 вечора просто лягають спати та закривають всі вікна. У вечірній час в Бердянську через комах просто неможливо вийти на вулицю.

"9 години вечора, але жодної людини на вулиці. Сьогодні така реальність. Люди сплять, тому що на вулиці перебувати неможливо, оскільки велика кількість комарів. Таким чином ми прийняли рішення обробити територію", - зазначив Бойко.

За словами депутата, від навали комарів будуть позбавлятися за допомогою розпилення спеціальних хімічних засобів. Спочатку оброблятимуть території біля дитячих садків, а потім почнуть звільняти від комах і житлові райони міста.

Варто відзначити, що кошти на обробку міста від комах були виділені ще навесні. Однак майже до кінця літа відповідні служби так і не почали кампанію по позбавленню від комах. Місцеві депутати об'єдналися і на початку серпня вирішили придбати самостійно необхідну апаратуру, щоб позбутися від комарів.

Місцеві жителі Бердянська кажуть, що проблема з комарами є не тільки вечорами, але і вдень.