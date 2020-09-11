В Бердичеві блогери катували людей і показували це онлайн

Під Житомиром блогери знущалися над людьми (колаж: РБК-Україна)

У Житомирській області викрили блогерів, які знущалися над людьми

У Бердичеві викрили угруповання, яке катувало людей і транслювало ці знущання на YouTube-каналі. Зловмисники займалися цим у квартирі, де жертва перебувала в полоні досить довгий час.

Так, в прес-службі Національної поліції повідомили деталі цього резонансного злочину.

Правоохоронці Житомирської та Полтавської областей провели масштабну операцію затримання злочинного угруповання. Також була залучена рота поліції особливого призначення з Кременчука.

У Бердичеві викрили садистів (фото: zt.npu.gov.ua)

Слідство встановило, що раніше судимі зловмисники протягом 2020 року незаконно утримували людей в одній з квартир Бердичева. Тривалий час вони проводили трансляції Youtube під час яких, застосовували фізичне насильство - побиття, удари і інші насильницькі дії у відношенні людей.

10 вересня їм було висунуто підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

У Бердичеві блогери катували людей заради відео (фото: zt.npu.gov.ua)

Одного з підозрюваних вже затримано на два місяці без права внесення застави.

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