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Бензин дорожает на АЗС: сколько стоит топливо в Украине

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Украина, Четверг 13 мая 2021 13:36
Бензин дорожает на АЗС: сколько стоит топливо в Украине Фото: бензин подорожал еще на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз без изменений.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Бензин дорожает на АЗС: сколько стоит топливо в Украине

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,44 гривен за литр (+0,08 гривен), на бензин А-95 - 29,45 гривен за литр (+0,08 гривен), на дизельное топливо - 28,33 гривен за литр(+0,03 гривен), на автогаз - 15,76 гривен за литр (+0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин дорожает на АЗС: сколько стоит топливо в Украине

Напомним, Кабинет министров Украины ввел обязательное декларирование повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо более чем на 1%. Перечень социально значимых товаров, которые подлежать декларированию, дополнен бензином марок А-92 и А-95, а также дизельным топливом. О росте цен необходимо сообщать за 20 дней.

Как сообщало РБК-Украина, рост цен на бензин возобновился в начале мая. В частности, сразу после выходных, стоимость топлива выросла на 20 копеек. Затем рост цен продолжился. В итоге цена бензина А-95 поднялась на 80 копеек за литр.

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