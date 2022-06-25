В Белой Церкви люди штурмовали секонд-хенд и сломали перила: видео давки
В Белой Церкви толпа горожан, которые собрались под секонд-хендом в день завоза, сломали перила и едва не выломали двери во время открытия магазина.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Белая Церковь - без цензуры".
Судя по опубликованному видео, в штурме магазина участвовала как молодежь, так и взрослые люди. Они упорно пытаются протиснуться вперед, некоторые для этого использовали локти, другие наваливались на соседей.
Перила на лестнице не выдержали и большинство подростков упали на землю. В результате падения один парень сломал таз, его забрала скорая.
В комментариях пользователи шокированы от увиденного и пишут, что такое поведение подростков неприемлемо.
- Обратите внимание на контингент, это подростки. В них сейчас "тренд" искупать вещи из секонд-хенда и в три дорого перепродавать в интернете. Это стадо "бизнесменов";
- Обратите внимание, что часть упала и травмировалась, а уцелевшие побежали будто ничего не произошло;
- Вот, что с людьми делает жадность;
- Нужно всех найти и заставить отремонтировать перила;
- Какой ужас, люди озверели;
- Интересно, кто будет за все платить;
- Неужели за какую-то одежду надо толкаться, калечиться. Люди совсем сдурели, позор.
Ранее мы сообщали, что в Киеве люди штурмовали секонд-хенд.
Также мы писали, какие вещи в секонд-хенде запрещено покупать.