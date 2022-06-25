В Белой Церкви люди штурмовали секонд-хенд и сломали перила: видео давки

В Белой Церкви толпа горожан, которые собрались под секонд-хендом в день завоза, сломали перила и едва не выломали двери во время открытия магазина.

Судя по опубликованному видео, в штурме магазина участвовала как молодежь, так и взрослые люди. Они упорно пытаются протиснуться вперед, некоторые для этого использовали локти, другие наваливались на соседей.

Перила на лестнице не выдержали и большинство подростков упали на землю. В результате падения один парень сломал таз, его забрала скорая.

В комментариях пользователи шокированы от увиденного и пишут, что такое поведение подростков неприемлемо.