У Білій Церкві люди штурмували секонд-хенд та знищили майно: відео тисняви

У Білій Церкві натовп містян, які зібралися під секонд-хендом у день завозу, зламали перила і ледь не виламали двері під час відкриття магазина.

Судячи з опублікованого відео, у штурмі магазину брала участь як молодь, так і дорослі люди. Вони наполегливо намагаються протиснутися вперед, деякі для цього використовували лікті, інші навалювались на сусідів.

Перила на сходах не витримали і більшість підлітків впали на землю. Внаслідок падіння один хлопець зламав таз, його забрала швидка.

У коментарях користувачі шоковані від побаченого та пишуть, що така поведінка підлітків неприйнятна.