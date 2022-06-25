ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Білій Церкві люди штурмували секонд-хенд та знищили майно: відео тисняви

Новость на русском →
Біла Церква, Субота 25 червня 2022 17:12
У Білій Церкві люди штурмували секонд-хенд та знищили майно: відео тисняви У Білій Церкві штурумували секонд-хенд (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Білій Церкві натовп містян, які зібралися під секонд-хендом у день завозу, зламали перила і ледь не виламали двері під час відкриття магазина.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Біла Церква - без цензури".

Судячи з опублікованого відео, у штурмі магазину брала участь як молодь, так і дорослі люди. Вони наполегливо намагаються протиснутися вперед, деякі для цього використовували лікті, інші навалювались на сусідів.

Перила на сходах не витримали і більшість підлітків впали на землю. Внаслідок падіння один хлопець зламав таз, його забрала швидка.

У коментарях користувачі шоковані від побаченого та пишуть, що така поведінка підлітків неприйнятна.

  • Зверніть увагу на контингент, це підлітки. В них зараз "тренд" скупати речі з секонд-хенду і в три дорого перепродавати в інтернеті. Це стадо "бізнесменів";
  • Зверніть увагу, що частина впала та травмувалась, а вцілілі побігли ніби нічого не сталось;
  • Ось, що з людьми робить жадібність;
  • Потрібно усіх знайти та змусити відремонтувати перила;
  • Який жах, люди геть озвіріли;
  • Цікаво, хто буде за все платити;
  • Невже за якийсь одяг треба штовхатися, пхатися, калічитися. Люди зовсім здуріли, ганьба.

Раніше ми повідомляли, що у Києві люди штурмували секонд-хенд.

Також ми писали, які речі в секонд-хенді заборонено купувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
вещи секонд-хенд
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя