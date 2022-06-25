У Білій Церкві люди штурмували секонд-хенд та знищили майно: відео тисняви
У Білій Церкві натовп містян, які зібралися під секонд-хендом у день завозу, зламали перила і ледь не виламали двері під час відкриття магазина.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Біла Церква - без цензури".
Судячи з опублікованого відео, у штурмі магазину брала участь як молодь, так і дорослі люди. Вони наполегливо намагаються протиснутися вперед, деякі для цього використовували лікті, інші навалювались на сусідів.
Перила на сходах не витримали і більшість підлітків впали на землю. Внаслідок падіння один хлопець зламав таз, його забрала швидка.
У коментарях користувачі шоковані від побаченого та пишуть, що така поведінка підлітків неприйнятна.
- Зверніть увагу на контингент, це підлітки. В них зараз "тренд" скупати речі з секонд-хенду і в три дорого перепродавати в інтернеті. Це стадо "бізнесменів";
- Зверніть увагу, що частина впала та травмувалась, а вцілілі побігли ніби нічого не сталось;
- Ось, що з людьми робить жадібність;
- Потрібно усіх знайти та змусити відремонтувати перила;
- Який жах, люди геть озвіріли;
- Цікаво, хто буде за все платити;
- Невже за якийсь одяг треба штовхатися, пхатися, калічитися. Люди зовсім здуріли, ганьба.
Раніше ми повідомляли, що у Києві люди штурмували секонд-хенд.
Також ми писали, які речі в секонд-хенді заборонено купувати.