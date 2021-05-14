Польза от умеренного употребления алкоголя есть: ученые нашли еще одно подтверждение

Ученые обнаружили еще одно подтверждение того, что алкоголь в умеренных дозах положительно влияет на организм человека. Он помогает предотвратить инфаркты, инсульты и другие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Об этом говорится в новом исследовании ученых, которое опубликовали в журнале Science Daily.

Суть нового исследования

Специалисты Американского колледжа кардиологии провели масштабный опрос среди 50 тысяч добровольцев, средний возраст которых составил 57 лет и более половины участников – женщины.

В опроснике разделили нормы употребления алкогольных напитков: низкий (менее одного напитка в неделю), умеренный (от одного до 14 напитков в неделю) и высокий (более 14 напитков в неделю). Также у добровольцев выясняли факты о сердечных приступах, инсультах и связанных с ними госпитализацией.

Почти 8 тысяч человек (15%) имели острые приступы заболеваний сердечно-сосудистой системы, из них 17% - в группе с низким употреблением алкоголя и 13% - в группе с умеренным употреблением спиртного.

У людей, которые сообщали об умеренном употреблении алкоголя, оказалось на 20% ниже риск проблем с сердечно-сосудистой системой, чем у тех, кто его почти не употреблял. Кроме того, у таких добровольцев оказалась самая низкая активность мозга при стрессе.

Что говорят ученые

Специалисты считают, что умеренное употребление алкогольных напитков снижает уровень активности мозга в стрессовых ситуациях, которые напрямую связаны с риском возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой, в том числе риск возникновения инфарктов и инсультов на фоне стресса.

"Исследование показывает, что умеренное употребление алкоголя благотворно влияет на связь между мозгом и сердцем. Выпивка в разумных пределах может помочь расслабиться и снизить уровень стресса. Возможно, именно с помощью этих механизмов и уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний", - отметили авторы исследования.

Однако ученые предупреждают, что в алкоголе есть другие побочные эффекты – повышенный риск развития рака, повреждения печени и формирование зависимости. Кардиологи отметили, что результаты исследования не говорят, что нужно пить больше, а лишь о том, что умеренная доза алкоголя может снизить риск развития стрессов.