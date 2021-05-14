ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Польза от умеренного употребления алкоголя есть: ученые нашли еще одно подтверждение

Новина українською →
США, Пятница 14 мая 2021 21:07
Польза от умеренного употребления алкоголя есть: ученые нашли еще одно подтверждение Фото: Ученые нашли еще одно подтверждение пользы алкоголя в умеренных дозах (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ученые обнаружили еще одно подтверждение того, что алкоголь в умеренных дозах положительно влияет на организм человека. Он помогает предотвратить инфаркты, инсульты и другие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Об этом говорится в новом исследовании ученых, которое опубликовали в журнале Science Daily.

Суть нового исследования

Специалисты Американского колледжа кардиологии провели масштабный опрос среди 50 тысяч добровольцев, средний возраст которых составил 57 лет и более половины участников – женщины.

В опроснике разделили нормы употребления алкогольных напитков: низкий (менее одного напитка в неделю), умеренный (от одного до 14 напитков в неделю) и высокий (более 14 напитков в неделю). Также у добровольцев выясняли факты о сердечных приступах, инсультах и связанных с ними госпитализацией.

Почти 8 тысяч человек (15%) имели острые приступы заболеваний сердечно-сосудистой системы, из них 17% - в группе с низким употреблением алкоголя и 13% - в группе с умеренным употреблением спиртного.

У людей, которые сообщали об умеренном употреблении алкоголя, оказалось на 20% ниже риск проблем с сердечно-сосудистой системой, чем у тех, кто его почти не употреблял. Кроме того, у таких добровольцев оказалась самая низкая активность мозга при стрессе.

Что говорят ученые

Специалисты считают, что умеренное употребление алкогольных напитков снижает уровень активности мозга в стрессовых ситуациях, которые напрямую связаны с риском возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой, в том числе риск возникновения инфарктов и инсультов на фоне стресса.

"Исследование показывает, что умеренное употребление алкоголя благотворно влияет на связь между мозгом и сердцем. Выпивка в разумных пределах может помочь расслабиться и снизить уровень стресса. Возможно, именно с помощью этих механизмов и уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний", - отметили авторы исследования.

Однако ученые предупреждают, что в алкоголе есть другие побочные эффекты – повышенный риск развития рака, повреждения печени и формирование зависимости. Кардиологи отметили, что результаты исследования не говорят, что нужно пить больше, а лишь о том, что умеренная доза алкоголя может снизить риск развития стрессов.

Напомним, ранее мы писали о том, что назван самый опасный алкогольный напиток.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь алкоголь ученые исследование
LITE
Тина Кароль ошеломила экстремальным отдыхом с 12-летним сыном (видео)
Тина Кароль ошеломила экстремальным отдыхом с 12-летним сыном (видео)