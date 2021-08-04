Беленюк выиграл "золото" Олимпиады: яркий гопак и слезы счастья - на видео

Вот так Беленюк побеждал в схватке с соперником:

Победа Беленюка





Беленюк в бою с Лоринцом (фото: twitter.com/SC_ESPN)

Жан Беленюк (фото: twitter.com/wrestling)

Отметим, что после победы Беленюк станцевал традиционный украинский танец гопак, набросив на себя сине-желтый стяг!

Беленюк станцевал гопак после победы на Олимпиаде 2020

Беленюк станцевал гопак (фото: twitter.com/ANGELDIAZ14)

В сети тем временем поздравляют Жана и всю Украину с заслуженной победой.

Респект, Жан! Ви великий профі в боротьбі! Слава Україні!

Дай Бог - не последнее "золото"!

Так держать! Гордость распирает, что живу с вами в одной стране, Жан! Удачи и только побед!

Це перемога для всієї країни! Дякуємо за подаровані емоції! Їх так не вистачає сьогодні...

Молодці наші борці сьогодні! Такі зусилля! Віримо!

Ми пишаємося тобою! Ми горді тим, що в Україні є такі спортсмени, як ти, Жан!Слава Україні і слава її героям!

Побольше бы таких борцов к победе!

Молодец, ты - настоящий борец, гордость для мамы и Украины!

Это, наверное, единственный депутат, который сделал все для престижа Украины!

Президент НОК Сергей Бубка также поздравил борца и его наставника Владимира Шацких, а также Федерацию греко-римской борьбы Украины с подкорением олимпийской вершины и пожелал и в дальнейшем успешно продолжать славные спортивные традиции.

Добавим, что другой украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов получил серебряную награду Олимпийских игр.