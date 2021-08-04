Беленюк выиграл "золото" Олимпиады: яркий гопак и слезы счастья - на видео

Жан Беленюк на Олимпиаде 2020 в Токио победил в финале турнира по греко-римской борьбе и принес первое "золото" для Украины на этих Играх.
Предлагаем вам яркие фото и видео с финала и насладиться яркими эмоциями украинца после победы над венгром Виктором Лоринцом. Больше - в материале Styler ниже.
Вот так Беленюк побеждал в схватке с соперником:
Победа Беленюка
Беленюк в бою с Лоринцом (фото: twitter.com/SC_ESPN)
Жан Беленюк (фото: twitter.com/wrestling)
Отметим, что после победы Беленюк станцевал традиционный украинский танец гопак, набросив на себя сине-желтый стяг!
Беленюк станцевал гопак после победы на Олимпиаде 2020
Беленюк станцевал гопак (фото: twitter.com/ANGELDIAZ14)
В сети тем временем поздравляют Жана и всю Украину с заслуженной победой.
Президент НОК Сергей Бубка также поздравил борца и его наставника Владимира Шацких, а также Федерацию греко-римской борьбы Украины с подкорением олимпийской вершины и пожелал и в дальнейшем успешно продолжать славные спортивные традиции.
Добавим, что другой украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов получил серебряную награду Олимпийских игр.
Отметим, что Украина впервые в истории завоевала медаль Олимпиады в артистическом плавании.