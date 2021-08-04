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Беленюк выиграл "золото" Олимпиады: яркий гопак и слезы счастья - на видео

Автор: Дмитрий Войналович

Жан Беленюк на Олимпиаде 2020 в Токио победил в финале турнира по греко-римской борьбе и принес первое "золото" для Украины на этих Играх.

Предлагаем вам яркие фото и видео с финала и насладиться яркими эмоциями украинца после победы над венгром Виктором Лоринцом. Больше - в материале Styler ниже.

Вот так Беленюк побеждал в схватке с соперником:

Победа Беленюка


Беленюк в бою с Лоринцом (фото: twitter.com/SC_ESPN)

Жан Беленюк (фото: twitter.com/wrestling)

Отметим, что после победы Беленюк станцевал традиционный украинский танец гопак, набросив на себя сине-желтый стяг!

Беленюк станцевал гопак после победы на Олимпиаде 2020

Беленюк станцевал гопак (фото: twitter.com/ANGELDIAZ14)

В сети тем временем поздравляют Жана и всю Украину с заслуженной победой.

  • Респект, Жан! Ви великий профі в боротьбі! Слава Україні!
  • Дай Бог - не последнее "золото"!
  • Так держать! Гордость распирает, что живу с вами в одной стране, Жан! Удачи и только побед!
  • Це перемога для всієї країни! Дякуємо за подаровані емоції! Їх так не вистачає сьогодні...
  • Молодці наші борці сьогодні! Такі зусилля! Віримо!
  • Ми пишаємося тобою! Ми горді тим, що в Україні є такі спортсмени, як ти, Жан!Слава Україні і слава її героям!
  • Побольше бы таких борцов к победе!
  • Молодец, ты - настоящий борец, гордость для мамы и Украины!
  • Это, наверное, единственный депутат, который сделал все для престижа Украины!

Президент НОК Сергей Бубка также поздравил борца и его наставника Владимира Шацких, а также Федерацию греко-римской борьбы Украины с подкорением олимпийской вершины и пожелал и в дальнейшем успешно продолжать славные спортивные традиции.

Добавим, что другой украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов получил серебряную награду Олимпийских игр.

Отметим, что Украина впервые в истории завоевала медаль Олимпиады в артистическом плавании.

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Жан БеленюкОлимпиада 2020