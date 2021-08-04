Беленюк виграв "золото" Олімпіади: яскравий гопак і сльози щастя - на відео

Жан Беленюк на Олімпіаді 2020 у Токіо переміг у фіналі турніру з греко-римської боротьби та приніс перше "золото" для України на цих іграх.
Пропонуємо вам яскраві фото та відео з фіналу, щоб насолодитися яскравими емоціями українця після перемоги над угорцем Віктором Льорінцом. Більше - у матеріалі Styler нижче.
Ось так Беленюк перемагав у сутичці з суперником:
Перемога Беленюка
Беленюк у бою з Льорінцом (фото: twitter.com/SC_ESPN)
Жан Беленюк (фото: twitter.com/wrestling)
Відзначимо, що після перемоги Беленюк станцював традиційний український танець гопак, накинувши на себе синьо-жовтий стяг!
Беленюк станцював гопак після перемоги на Олімпіаді 2020
Беленюк станцював гопак (фото: twitter.com/ANGELDIAZ14)
Жан, до речі, не зміг стримати сліз щастя після завоювання "золота".
"Мені дуже приємно. Зараз я не усвідомлюю, що зробив. Це був довгий і важкий шлях. Я почав займатися боротьбою в 9 років, зараз мені 30. Нарешті то це сталося. Хочу сказати спасибі всім українцям, усім, хто підтримував і вірив в мене. Було дійсно дуже складно. Вибачте за сльози, але це дуже приємні відчуття. Кінцівка цього шляху була дуже складною", - сказав Беленюк відразу після поєдинку.
У мережі тим часом вітають Жана і всю Україну із заслуженою перемогою.
Президент НОК Сергій Бубка також привітав борця та його наставника Володимира Шацьких, а також Федерацію греко-римської боротьби України з підкоренням олімпійської вершини та побажав і надалі успішно продовжувати славні спортивні традиції.
Додамо, що інший український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов здобув срібну нагороду Олімпійських ігор.
Відзначимо, що Україна вперше в історії завоювала медаль Олімпіади в артистичному плаванні.