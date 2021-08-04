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Беленюк виграв "золото" Олімпіади: яскравий гопак і сльози щастя - на відео

Автор: Дмитрий Войналович

Жан Беленюк на Олімпіаді 2020 у Токіо переміг у фіналі турніру з греко-римської боротьби та приніс перше "золото" для України на цих іграх.

Пропонуємо вам яскраві фото та відео з фіналу, щоб насолодитися яскравими емоціями українця після перемоги над угорцем Віктором Льорінцом. Більше - у матеріалі Styler нижче.

Ось так Беленюк перемагав у сутичці з суперником:

Перемога Беленюка


Беленюк у бою з Льорінцом (фото: twitter.com/SC_ESPN)

Жан Беленюк (фото: twitter.com/wrestling)

Відзначимо, що після перемоги Беленюк станцював традиційний український танець гопак, накинувши на себе синьо-жовтий стяг!

Беленюк станцював гопак після перемоги на Олімпіаді 2020

Беленюк станцював гопак (фото: twitter.com/ANGELDIAZ14)

Жан, до речі, не зміг стримати сліз щастя після завоювання "золота".

"Мені дуже приємно. Зараз я не усвідомлюю, що зробив. Це був довгий і важкий шлях. Я почав займатися боротьбою в 9 років, зараз мені 30. Нарешті то це сталося. Хочу сказати спасибі всім українцям, усім, хто підтримував і вірив в мене. Було дійсно дуже складно. Вибачте за сльози, але це дуже приємні відчуття. Кінцівка цього шляху була дуже складною", - сказав Беленюк відразу після поєдинку.

У мережі тим часом вітають Жана і всю Україну із заслуженою перемогою.

  • Респект, Жан! Ви великий профі в боротьбі! Слава Україні!
  • Дай Бог - не последнее "золото"!
  • Так держать! Гордость распирает, что живу с вами в одной стране, Жан! Удачи и только побед!
  • Це перемога для всієї країни! Дякуємо за подаровані емоції! Їх так не вистачає сьогодні...
  • Молодці наші борці сьогодні! Такі зусилля! Віримо!
  • Ми пишаємося тобою! Ми горді тим, що в Україні є такі спортсмени, як ти, Жан!Слава Україні і слава її героям!
  • Побольше бы таких борцов к победе!
  • Молодец, ты - настоящий борец, гордость для мамы и Украины!
  • Это, наверное, единственный депутат, который сделал все для престижа Украины!

Президент НОК Сергій Бубка також привітав борця та його наставника Володимира Шацьких, а також Федерацію греко-римської боротьби України з підкоренням олімпійської вершини та побажав і надалі успішно продовжувати славні спортивні традиції.

Додамо, що інший український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов здобув срібну нагороду Олімпійських ігор.

Відзначимо, що Україна вперше в історії завоювала медаль Олімпіади в артистичному плаванні.

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Жан БеленюкОлімпіада 2020