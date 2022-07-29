Белая одежда после стирки стала цветной? Держите лайфхак, как вернуть вещам свой цвет

Нередко бывает, что после стирки одежды результат преподносит неприятный сюрприз - шорты или футболка белых тонов окрашивается в желтые или голубые цвета, прямо как у рубашки и реглана, что были в машинке скопом.

Объективная причина - ошибка при стирке вещей разных цветов вместе. Но не следует отчаиваться, ведь есть способ вернуть родные тона одежде.