Білий одяг після прання став кольоровим? Тримайте лайфхак, як повернути речам свій колір

Нерідко буває, що після прання одягу результат підносить неприємний сюрприз - шорти або футболка білих тонів забарвлюється в жовті чи блакитні кольори, прямо як у сорочки та реглана, що були в машинці скопом.

Об'єктивна причина - помилка при пранні речей різних кольорів разом. Та не слід впадати у відчай, адже є спосіб повернути рідні тони одягу.