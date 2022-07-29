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Білий одяг після прання став кольоровим? Тримайте лайфхак, як повернути речам свій колір

Фото: пофарбованому після прання одягу можна легко повернути свій колір (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Нерідко буває, що після прання одягу результат підносить неприємний сюрприз - шорти або футболка білих тонів забарвлюється в жовті чи блакитні кольори, прямо як у сорочки та реглана, що були в машинці скопом.

Об'єктивна причина - помилка при пранні речей різних кольорів разом. Та не слід впадати у відчай, адже є спосіб повернути рідні тони одягу.

Простий метод відбілювання не тільки білих речей, але і кольорових, описує ProstoWay.

Як повернути свій колір пофарбованому після прання одягу

Для процедури вам знадобитися:

  • 5 літрів гарячої води
  • 1/2 склянки порошку
  • 1 столова ложка кисневого відбілювача
  • 1 столова ложка рослинної олії

Далі - сама операція:

  1. Всі зазначені інгредієнти слід змішати в тазі до отримання однорідності, після чого просто занурити туди "постраждалі" речі. Зверніть увагу, що вони повинні бути занурені в рідину повністю.
  2. Тепер потрібно чекати, поки вода повністю не охолоне (займає по часі близько двох-трьох годин).
  3. Періодично під час охолодження води з розчином з речами слід їх перемішувати, щоб процес відбілювання одягу відбувався рівномірно.
  4. Після цього потрібно відправити всі ці речі знову в машинку, застосовуючи для прання звичайний режим. У пралку більше нічого додавати - не потрібно.

Отриманий результат відбілювання одягу з таким попереднім замочуванням в розчині має вас порадувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 6 частих помилок під час прання, які псують одяг.

Додамо також, перед цим експерт з прибирання показала копійчаний засіб для виведення будь-яких плям.

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