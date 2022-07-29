Білий одяг після прання став кольоровим? Тримайте лайфхак, як повернути речам свій колір

Нерідко буває, що після прання одягу результат підносить неприємний сюрприз - шорти або футболка білих тонів забарвлюється в жовті чи блакитні кольори, прямо як у сорочки та реглана, що були в машинці скопом.
Об'єктивна причина - помилка при пранні речей різних кольорів разом. Та не слід впадати у відчай, адже є спосіб повернути рідні тони одягу.
Простий метод відбілювання не тільки білих речей, але і кольорових, описує ProstoWay.
Для процедури вам знадобитися:
Далі - сама операція:
Отриманий результат відбілювання одягу з таким попереднім замочуванням в розчині має вас порадувати.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 6 частих помилок під час прання, які псують одяг.
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