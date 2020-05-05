У Білорусі жертв коронавірусу не афішують: вивозять таємно вночі (страшне відео)

У Білорусі приховують смерті від COVID-19 (колаж РБК-Україна)

У Білорусі в лікарнях люди вмирають, не дочекавшись результатів тестів

У Білорусі за останню добу від COVID-19 померли 103 людини. Президент країни Олександр Лукашенко заперечує існування вірусу, а також не збирається скасовувати парад з нагоди 9 травня. У соцмережах запевняють, що високу смертність від інфекції ретельно намагаються приховати в лікарнях держави.

До речі, результатів тестів на коронавірус люди чекають від 7 до 10 днів. Деякі з них, не дочекавшись вмирають. Так, наприклад, в Telegram-каналі "Білорусь головного мозку" показали відео з лікарні в Барановичах, де під покровом ночі з медичного закладу вивозять людину, накриту білим простирадлом. Біля будівлі припаркована машина, яка, судячи з усього, чекає.

Ролик зроблений в пологовому будинку, який зараз переобладнали під інфекційну лікарню, де лікують хворих з коронавірусною інфекцією.

"В Барановичах кілька поверхів відділення гінекології (а це вважайте одна будівля з пологовим будинком) перепрофілювали під хворих коронавірусом та пневмоніями. Будівля нова, там є кисневе обладнання. На відео звідти пізно ввечері виносять мертву людину", - запевняють автори відео.

Відео можна подивитися за посиланням.

Як ми раніше писали, медик розповіла про "пекло" в лікарнях Білорусі.