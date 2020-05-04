Медик рассказала об "аде" в больницах Беларуси: трупами ложились

В Беларуси масса зараженных коронавирусом (фото: РБК-Украина)

Врач из Беларуси рассказала о реальной ситуации в больницах страны

Коронавирус в мире продолжает инфицировать людей. В Беларуси официально не вводили карантин, но она не стала исключением, в стране масса зараженных, а в больницах уже не хватает мест для инфицированных COVID-19.

Санитарка Наталья Суворова работает в Витебске, но сейчас ее перевели в инфекционное отделение, она очень устает и хочет назад в перевязочный кабинет.

"Мы теперь все под одной гребенкой – в терапии. И все впряглись в "это". Трудно. Очень хочется назад, в свой перевязочный кабинет. Но я понимаю, что это случится нескоро. И терплю, как и все остальные. Сейчас всем медикам нелегко... Дома даже готовить некогда. Первое время приходили – и трупами ложились!" – рассказала Суворова.

Санитарка отмечает, что количество больных с каждым днем растет. Доктор Мартов, работающий в этой же больнице Витебска, жалуется на жуткую усталость.

"У меня жуткие ночные кошмары. Потому что нет ощущения, что все под контролем. Вроде только ты все под него взял, а оно потихонечку разваливается. Боишься что-то не успеть, кого-то недосмотреть… Кроме того, сейчас в медицинских кругах обсуждают: произойдет ли в Могилеве то, что произошло в Витебске. Могилевские коллеги – крутые профессионалы. Но слушают ли их в высших эшелонах власти – вот в чем вопрос. У нас нация очень умных людей. Но какие принимаются в итоге решения, вы видите", – рассказал доктор Мартов.

По его словам, повышение зарплаты его сейчас волнует меньше всего.

"Я об этом меньше всего думаю. Меня волнует, чтобы у нас хватило сил и кадров дожить до конца пандемии. Буквально вчера у меня заболели еще два врача. Еще переживаю, чтобы хватило мест для пациентов, чтобы всем хватило кислорода", - отметил медик.

Отметим, что по последним данным в стране умерло от инфекции 99 человек, инфицированы 16705 людей, хотя сам президент Александр Лукашенко летальные случаи отрицает.

Как мы ранее писали, Беларусь опережает соседние страны по темпам распространения COVID-19.