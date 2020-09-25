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У Білорусі померла мати дев'ятьох дітей: серце не витримало зникнення сина

П'ятниця 25 вересня 2020 09:38
У Білорусі померла мати дев'ятьох дітей: серце не витримало зникнення сина
У Білорусі померла багатодітна мати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Білорусі жінка не пережила насильства над сином, якого побили силовики

У Білорусі сталася трагедія. Померла багатодітна мати, у якої було дев'ять дітей. Жінка не витримала історії насильства, що сталася з її сином. Силовики побили його, а потім він зник. До цих пір про його місцезнаходження ніхто не знає. Про це повідомила Наталія Василевич на своїй Facebook-сторінці.

"Трагедія: сьогодні померла мати Тимура (Тимофія) Тетяна, сиротами залишилися дев'ять дітей, з них семеро неповнолітніх. Тетяну дуже підкосила історія насильства, яку пережив її син, історія його переслідування", - написала Наталія.

У Білорусі померла мати дев'ятьох дітей: серце не витримало зникнення сина

Білорусі померла мати Тимура (фото: facebook.com/burbalka)

Наталія Василевич повідомила, що померлій жінці було лише 45 років.

Вдень 8 вересня з дитячої лікарні в Мінську пропав неповнолітній Тимур М., постраждалий під час протестів після виборів. Кількома днями раніше Слідчий комітет назвав його учасником масових заворушень. Рідні підлітка досі не знають, де він знаходиться. Про це повідомляє Медіазона.

Як ми раніше писали, білоруські хакери оголосили "тотальну атаку" на режим Лукашенка.

Також ми повідомляли, що Лукашенко став президентом Білорусі і уславився "дияволом і параноїком".

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