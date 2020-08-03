В Беларуси прервали программу пропагандиста Соловьева: хватит врать

В Беларуси остановили программу пропагандиста (коллаж РБК-Украина)

В Беларуси не дали показать программу российского пропагандиста

В Беларуси внезапно прекратили показ передачи главного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева о задержании наемников ЧВК Вагнера под Минском. Программа транслировалась вечером 2 августа.

О таком решение белорусов сообщили на Telegram-канале сторонников террористических "Л/ДНР" WarGonzo.

"В Беларуси обрубили "Воскресный вечер" с Соловьевым, в котором обсудили ситуацию вокруг задержания российских "ЧВКашников" под Минском", – написали возмущенные пропагандисты.

Отметим, что сам журналист-пропагандист Соловьев ранее разместил анонс своей программы на личном Telegram-канале.

Он написал в анонсе передачи, что рупоры Кремля якобы "прольют свет" на события в Беларуси и будут озвучены ранее не озвученные факты".

Напомним, 29 июля под Минском задержали более трех десятков боевиков ЧВК "Вагнера". По данным белорусских правоохранителей, боевики, скорее всего, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Ранее сообщалось, что в связи с задержанием боевиков "Вагнера" посла Украины вызвали в МИД Беларуси; часть задержанных была ранее замечена на Донбассе.