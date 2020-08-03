ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі перервали програму пропагандиста Соловйова: досить брехати

Білорусь, Понеділок 03 серпня 2020 13:29
У Білорусі перервали програму пропагандиста Соловйова: досить брехати
У Білорусі зупинили програму пропагандиста (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Білорусі не дали показати програму російського пропагандиста

У Білорусі раптово припинили показ передачі головного кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова про затримання найманців ПВК Вагнера під Мінськом. Програма транслювалася ввечері 2 серпня.

Про таке рішення білорусів повідомили на Telegram-каналі прихильників терористичних "Л/ДНР" WarGonzo.

"В Білорусі обрубали "Недільний вечір" з Соловйовим, в якому обговорили ситуацію навколо затримання російських "ЧВКашников" під Мінськом", – написали обурені пропагандисти.

Відзначимо, що сам журналіст-пропагандист Соловйов раніше розмістив анонс своєї програми на особистому Telegram-каналі.

Він написав в анонсі передачі, що рупори Кремля нібито "проллють світло на події в Білорусі і будуть озвучені раніше не озвучені факти".

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали більше трьох десятків бойовиків ПВК "Вагнера". За даними білоруських правоохоронців, бойовики, швидше за все, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з затриманням бойовиків "Вагнера" посла України викликали в МЗС Білорусі; частина затриманих була раніше помічена на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся