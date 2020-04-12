Бэк-вокалистка Верки Сердючки спела про мужа и сына

Украинская певица Ольга Нека, которая недавно написала гимн для сильных женщин, представила новую песню. Трек "LION", по словам бэк-вокалистки таких топ-артистов, как НЕАНГЕЛЫ, Верка Сердючка, KAZKA и многих других, про ее мужа и сына, которые оба по гороскопу Львы.

Эту песню написал известный украинский сонграйтер DONTSOV. К слову, это не первый его трек для проекта NEKA и, по словам самой Ольги, каждый раз это - стопроцентное попадание.

"Когда ты чувствуешь песню - ты чувствуешь человека, вот Леша меня очень чувствует. Наше сотрудничество и дружба начались именно с этого трека. Когда я увидела текст, поняла, что эта песня написана для меня и про меня. Чего только стоит фраза “по гороскопу Лев” - а у меня Львы мои главные мужчины в этой жизни: муж и сын. И у сына, несмотря на то, что ему всего девять лет, за плечами уже такой “сердец разбитых музей”, - отметила певица.

Оля призналась, что астрология всегда была ей интересна.

"Я сама по гороскопу Овен, и меня всегда привлекали такие же огненные знаки. Я увлекаюсь наукой “human design”, там тоже замешана астрология. Всегда читаю гороскопы, не верю им от первого до последнего слова, но всегда нахожу что-то - что действительно сбывается и подходит мне", - сказала артистка.

NEKA - LION

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