Бек-вокалістка Вєрки Сердючки заспівала про чоловіка і сина

Українська співачка Ольга Нека, яка нещодавно написала гімн для сильних жінок, представила нову пісню. Трек "LION", за словами бек-вокалістки таких топ-артистів, як НЕАНГЕЛИ, Вєрка Сердючка, KAZKA і багатьох інших, про її чоловіка і сина, які обидва Леви за гороскопом.

Цю пісню написав відомий український сонграйтер DONTSOV. До речі, це не перший його трек для проекту NEKA і, за словами самої Ольги, кожен раз це - стовідсоткове попадання.

"Коли ти відчуваєш пісню - ти відчуваєш людину, ось Льоша мене дуже відчуває. Наша співпраця і дружба почалися саме з цього треку. Коли я побачила текст, зрозуміла, що ця пісня написана для мене і про мене. Чого тільки варта фраза "за гороскопом Лев" - а у мене Леви мої головні чоловіки в цьому житті: чоловік і син. І у сина, незважаючи на те, що йому всього дев'ять років, за плечима вже такий "сердець розбитих музей"", - зазначила співачка.

Оля зізналася, що астрологія завжди була їй цікава.

"Я сама по зодіаку Овен, і мене завжди приваблювали такі ж вогненні знаки. Я захоплююся наукою "human design", там теж замішана астрологія. Завжди читаю гороскопи, не вірю їм від першого до останнього слова, але завжди знаходжу щось - що дійсно збувається і підходить мені", - сказала артистка.

NEKA - LION

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