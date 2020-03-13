Бэк-вокалистка Верки Сердючки написала гимн для сильных женщин

Ольга Нека (фото: пресс-служба певицы)

Ольга Нека презентовала первую сольную песню "Маніяк"

Бэк-вокалистка таких топ-артистов, как НЕАНГЕЛЫ, Верка Сердючка, KAZKA, “Океан Эльзы” и многих других, Ольга Нека запустила свой сольный проект NEKA. 13 марта увидела свет ее дебютная авторская песня “Манiак”.

По словам самой Ольги, NEKA и ее творчество — своеобразный манифест для уверенных в себе женщин. Первая ее песня — о любви, которая заставляет женщин терять голову и болеть мужчиной в прямом смысле этого слова. Слова и музыку написал украинский сонграйтер и близкий друг артистки DONTSOV.

"Мы можем позволить себе быть честными, можем дать волю своим эмоциям, можем влюбляться не в тех и не вовремя — это все опыт. Не стоит бояться, не стоит давить в себе чувства! Любовь — многогранна, она может приходить и через боль, и через драму, и через страдания. Но нет ничего прекраснее любви! Любой", — уверена NEKA.

NEKA — Маніяк

Ольга родилась в Донецке в очень музыкальной семье и петь начала буквально с пеленок. Ее мама выступала в популярном на то время коллективе, а отец фактически основал рок-движение в родном городе и его знали все местные музыканты. Вместе с мамой девочка впервые поднялась на сцену, когда ей было всего три года.

Вся жизнь Ольги была связана с музыкой. Она получила музыкальное образование хормейстера-дирижера, а 12 лет назад переехала в Киев. Первым ее сотрудничеством с известными артистами была запись бэк-вокала для альбома “Gloria” группы “Океан Ельзи”.

"Я выступала с топ артистами, например, с Веркой Сердючкой, НЕАНГЕЛАМИ или KAZKA на огромных площадках, во Дворцах Спорта и на стадионах. Это было ярко и захватывающе, но это была работа, ремесло. А хотелось творить, делиться с людьми своими эмоциями, своим опытом. Очень долго я не решалась показать миру свое творчество. И только сейчас поняла, что готова. Так и появился проект NEKA. Я не боюсь начинать с нуля и завоевывать любовь каждого поклонника", - говорит Ольга.

Творчество NEKA — это песни для сильных и независимых женщин, которые не боятся смотреть правде в лицо и не скрывают своих эмоций. Которые влюбляются и чувствуют, но не дают себя сломать и не бросают свою жизнь под ноги мужчине.

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