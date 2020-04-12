Бэк-вокалистка Верки Сердючки спела про мужа и сына

NEKA (фото: пресс-служба певицы)

NEKA подарила себе песню на День Рождения, который она праздновала 11 апреля

Украинская певица Ольга Нека, которая недавно написала гимн для сильных женщин, представила новую песню. Трек "LION", по словам бэк-вокалистки таких топ-артистов, как НЕАНГЕЛЫ, Верка Сердючка, KAZKA и многих других, про ее мужа и сына, которые оба по гороскопу Львы.

Эту песню написал известный украинский сонграйтер DONTSOV. К слову, это не первый его трек для проекта NEKA и, по словам самой Ольги, каждый раз это - стопроцентное попадание.

"Когда ты чувствуешь песню - ты чувствуешь человека, вот Леша меня очень чувствует. Наше сотрудничество и дружба начались именно с этого трека. Когда я увидела текст, поняла, что эта песня написана для меня и про меня. Чего только стоит фраза “по гороскопу Лев” - а у меня Львы мои главные мужчины в этой жизни: муж и сын. И у сына, несмотря на то, что ему всего девять лет, за плечами уже такой “сердец разбитых музей”, - отметила певица.

Оля призналась, что астрология всегда была ей интересна.

"Я сама по гороскопу Овен, и меня всегда привлекали такие же огненные знаки. Я увлекаюсь наукой “human design”, там тоже замешана астрология. Всегда читаю гороскопы, не верю им от первого до последнего слова, но всегда нахожу что-то - что действительно сбывается и подходит мне", - сказала артистка.

NEKA - LION

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