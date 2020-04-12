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Бек-вокалістка Вєрки Сердючки заспівала про чоловіка і сина

STYLERЖиття    12.04.2020 - 10:15
Бек-вокалістка Вєрки Сердючки заспівала про чоловіка і сина
NEKA (фото: прес-служба співачки)

NEKA подарувала собі пісню на День Народження, який вона святкувала 11 квітня

Українська співачка Ольга Нека, яка нещодавно написала гімн для сильних жінок, представила нову пісню. Трек "LION", за словами бек-вокалістки таких топ-артистів, як НЕАНГЕЛИ, Вєрка Сердючка, KAZKA і багатьох інших, про її чоловіка і сина, які обидва Леви за гороскопом.

Цю пісню написав відомий український сонграйтер DONTSOV. До речі, це не перший його трек для проекту NEKA і, за словами самої Ольги, кожен раз це - стовідсоткове попадання.

"Коли ти відчуваєш пісню - ти відчуваєш людину, ось Льоша мене дуже відчуває. Наша співпраця і дружба почалися саме з цього треку. Коли я побачила текст, зрозуміла, що ця пісня написана для мене і про мене. Чого тільки варта фраза "за гороскопом Лев" - а у мене Леви мої головні чоловіки в цьому житті: чоловік і син. І у сина, незважаючи на те, що йому всього дев'ять років, за плечима вже такий "сердець розбитих музей"", - зазначила співачка.

Оля зізналася, що астрологія завжди була їй цікава.

"Я сама по зодіаку Овен, і мене завжди приваблювали такі ж вогненні знаки. Я захоплююся наукою "human design", там теж замішана астрологія. Завжди читаю гороскопи, не вірю їм від першого до останнього слова, але завжди знаходжу щось - що дійсно збувається і підходить мені", - сказала артистка.

NEKA - LION

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