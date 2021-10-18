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Беглый нардеп Онищенко получил гражданство РФ, чтобы больше времени проводить с лошадьми

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Понедельник 18 октября 2021 12:04
Беглый нардеп Онищенко получил гражданство РФ, чтобы больше времени проводить с лошадьми Онищенко получил российский паспорт (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Сбежавший из Украины нардеп Александр Онищенко получил российское гражданство и до конца года намерен отказаться от украинского. Также он сообщил, что будет выступать в конных соревнованиях за команду РФ.

Об этом беглец рассказал изданию "Страна".

Он сообщил, что у него уже закончились паспорта, а других посольствах ему отказывают.

"С этого года я представляю сборную команду РФ по конному спорту на Чемпионате мира, чемпионате Европы и буду вести российских спортсменов к Олимпийским играм, как тренер и спортсмен. А что делать? У меня закончились все иностранные паспорта. Я прихожу в посольства, мне отказывают", - пожаловался экс-нардеп.

По словам Онищенко, на его родине ему в ближайшие несколько лет делать нечего.

"В Украине бардак, конный спорт загубили, в стране власть поменяли с шила на мыло и толку тут в ближайшие годы не будет", - сказал он.

И добавил, что теперь может официально заказывать диджейские сеты супруги Лещенко Анастасии Топольской, ведь она часто выступает в Москве.

Беглый нардеп Онищенко получил гражданство РФ, чтобы больше времени проводить с лошадьмиБеглый нардеп Онищенко получил гражданство РФ, чтобы больше времени проводить с лошадьмиБеглый нардеп Онищенко получил гражданство РФ, чтобы больше времени проводить с лошадьмиБеглый нардеп Онищенко получил гражданство РФ, чтобы больше времени проводить с лошадьми

Онищенко любит конный спорт (фото: instagram.com/aleksandr.onyshenko)

Напомним, по данным НАБУ, нардеп Онищенко из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен. 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Он пробыл в тюрьме несколько месяцев, а потом ему сделали операцию на сердце в ближайшей больнице.

В Украине у него была слава тусовщика и любителя девушек-моделей. Кстати, у спортсменки Анны Ризатдиновой от него ребенок.

Как мы ранее писали, Ризатдинова умилила признанием о сыне от экс-регионала.

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Александр Онищенко
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