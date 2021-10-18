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Нардеп-утікач Онищенко отримав громадянство РФ, щоб більше часу проводити з кіньми

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Понеділок 18 жовтня 2021 12:04
Нардеп-утікач Онищенко отримав громадянство РФ, щоб більше часу проводити з кіньми Онищенко отримав російський паспорт (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Нардеп Олександр Онищенко, який втік з України, отримав російське громадянство і до кінця року має намір відмовитися від українського. Також він повідомив, що виступатиме в кінних змаганнях за команду РФ.

Про це втікач розповів виданню "Страна".

Він повідомив, що у нього вже закінчилися паспорти, а інших посольствах йому відмовляють.

"З цього року я представляю збірну команду РФ з кінного спорту на Чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи і буду вести російських спортсменів до Олімпійських ігор, як тренер і спортсмен. А що робити? У мене закінчилися всі іноземні паспорти. Я приходжу в посольства, мені відмовляють",- поскаржився екс-нардеп.

За словами Онищенка, на його батьківщині йому в найближчі кілька років робити нічого.

"В Україні бардак, кінний спорт занапастили, в країні владу поміняли з шила на мило і толку тут в найближчі роки не буде", - сказав він.

І додав, що тепер може офіційно замовляти діджейські сети дружини Лещенка Анастасії Топольської, адже вона часто виступає в Москві.

Нардеп-утікач Онищенко отримав громадянство РФ, щоб більше часу проводити з кіньмиНардеп-утікач Онищенко отримав громадянство РФ, щоб більше часу проводити з кіньмиНардеп-утікач Онищенко отримав громадянство РФ, щоб більше часу проводити з кіньмиНардеп-утікач Онищенко отримав громадянство РФ, щоб більше часу проводити з кіньми

Онищенко любить кінний спорт (фото: instagram.com/aleksandr.onyshenko)

Нагадаємо, за даними НАБУ, нардеп Онищенко з соратниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень. 29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Він пробув у в'язниці кілька місяців, а потім йому зробили операцію на серці в найближчій лікарні.

В Україні у нього була слава тусовщика і любителя дівчат-моделей. До речі, у спортсменки Анни Різатдінової від нього дитина.

Як ми раніше писали, Різатдінова розчулила зізнанням про сина від екс-регіонала.

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Олександр Онищенко
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