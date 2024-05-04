Бєдняков жорстко пройшовся по путіністці Івлєєвій через її поїздку до Маріуполя

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Днями російська блогерка вперше дала інтерв’ю після скандалу навколо "голої вечірки" в Москві.

Для того, щоб спробувати отримати прощення від "патріотів" Росії та кремлівських структур, прихильниця Путіна на тлі ікони відкрито брехала про "відновлення" окупованого Маріуполя, розповідала про свою поїздку в окуповану частину Донбасу і про фінансування терористів.

Так, Івлєєва вирішила відсвяткувати своє 33-річчя, влаштувавши собі "подарунок" - індивідуальну поїздку на Донеччину без камер і розголосу в ЗМІ.

Настя Івлєєва (фото: скріншот з відео)

Вона стверджувала, що хотіла "сформувати власну думку" про регіон і поспілкуватися із його жителями.

Пропагандистка відвідала тимчасово захоплений і багатостраждальний Маріуполь, де загинули тисячі мирних людей.

Однак це не викликало в неї шоку, бо на місці руйнувань Росія звела кілька фасадів і поспішила збудувати кілька багатоповерхівок для росіян, які називають крадіжку чужої нерухомості "вигідною інвестицією".

Реакція Андрія Бєднякова

Ведучий, для якого тема Маріуполя є дуже болючою, адже у цьому місті пройшло його дитинство, шокований заявами фанатки Путіна.

Він побажав колишній колезі, щоб вона відчула те саме, що відчував він.

"Настюша Івлеєєва. Я щиро бажаю, щоб у твоєму рідному місті так "зароджувалось нове життя". Нема в тебе яєць і ніколи, отже, не було", - написав Бєдняков.

Андрій Бєдняков засудив поїздку Насті Івлєєвої на Донбас (фото: instagram.com/biedniakov)

Зазначимо, що Настя Івлєєва раніше незаконно відвідувала анексований Росією Крим, що призвело до заборони на в'їзд в Україну.

На початку повномасштабної війни вона закликала до припинення конфлікту і початку переговорів. Однак її позиція швидко змінилася, і, як ми бачимо, зараз вона підтримує війну і політику російського президента Путіна.