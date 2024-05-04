Бедняков жестко прошелся по путинистке Ивлеевой из-за ее поездки в Мариуполь

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На днях российская блогерша впервые дала интервью после скандала вокруг "голой вечеринки" в Москве.

Для того, чтобы попытаться получить прощение от "патриотов" России и кремлевских структур, сторонница Путина на фоне иконы открыто врала о "восстановлении" оккупированного Мариуполя, рассказывала о своей поездке в оккупированную часть Донбасса и о финансировании террористов.

Так, Ивлеева решила отпраздновать свое 33-летие, устроив себе "подарок" - индивидуальную поездку в Донецкую область без камер и огласки в СМИ.

Настя Ивлеева (фото: скриншот с видео)

Она утверждала, что хотела "сформировать собственное мнение" о регионе и пообщаться с его жителями.

Пропагандистка посетила временно захваченный и многострадальный Мариуполь, где погибли тысячи мирных людей.

Однако это не вызвало у нее шока, потому что на месте разрушений Россия возвела несколько фасадов и поспешила построить несколько многоэтажек для россиян, которые называют кражу чужой недвижимости "выгодной инвестицией".

Реакция Андрея Беднякова

Ведущий, для которого тема Мариуполя является очень болезненной, ведь в этом городе прошло его детство, шокирован заявлениями фанатки Путина.

Он пожелал бывшей коллеге, чтобы она почувствовала то же, что чувствовал он.

"Настюша Ивлеева. Я искренне желаю, чтобы в твоем родном городе так "зарождалась новая жизнь". Нет у тебя яиц и никогда, значит, не было", - написал Бедняков.

Андрей Бедняков осудил поездку Насти Ивлеевой на Донбасс (фото: instagram.com/biedniakov)

Отметим, что Настя Ивлеева ранее незаконно посещала аннексированный Россией Крым, что привело к запрету на въезд в Украину.

В начале полномасштабной войны она призывала к прекращению конфликта и началу переговоров. Однако ее позиция быстро изменилась, и, как мы видим, сейчас она поддерживает войну и политику российского президента Путина.