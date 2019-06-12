БДСМ-костюмы за 75 тысяч: где скупается MARUV

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV раскрыла тайну своих откровенных нарядов

MARUV рассказала, как обычно создаются ее сценические костюмы и какую вещь она считает самой дорогой в своем гардеробе.

В программе "Ранок з Україною" певица призналась, что ее образ - дело рук дизайнера Яны Чаплыгиной, которая также стала режиссером двух последних клипов MARUV. А какая реакция была у самой певицы, когда ей предложили одевать столь откровенные образы?

"На самом деле, у меня было много одежды из кожи - именно таких высоких кожаных ботфортов. То есть я люблю такое с детства, если честно. Просто в тот момент у меня появилось немного денег, а эти штуки, как правило, дорогие. К тому же есть стилист, который нормально меня одел. Потому что до этого я на себя лепила все, что блестит, леопардовое, кожаное и лаковое", - рассказала MARUV.

Также MARUV рассказала, где покупает сценические костюмы и сколько тратит средств на них. Например, серый парик певице обошелся в две с половиной тысячи евро - 75 тыс. грн.

"А все остальное у меня из секонд-хенда и перешито. Например, один из моих любимых костюмов - тот, в котором на финале Евровидения выступала", - говорит MARUV.

Певица очень радуется, когда видит, как ее стиль копируют поклонники, и находит в этом много позитива.

"Это моя любимая рубрика! Как по мне, это круто! Во-первых, все мальчики радуются. Во-вторых, увеличиваются ваши шансы завести себе парня. А в-третьих - это просто красиво, а я люблю, когда красиво!" - поделилась артистка.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Ранее мы писали о том, что MARUV возбудила своих подписчиков страстным поцелуем с девушкой.