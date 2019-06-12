БДСМ-костюмы за 75 тисяч: де скуповується MARUV

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV розкрила таємницю своїх відвертих нарядів

MARUV розповіла, як зазвичай створюються її сценічні костюми і яку річ вона вважає найдорожчою в своєму гардеробі.

У програмі "Ранок з Україною" співачка зізналася, що її образ - справа рук дизайнера Яни Чаплигіної, яка також стала режисером двох останніх кліпів MARUV. А яка реакція була у самої співачки, коли їй запропонували одягати настільки відверті образи?

"Насправді, у мене було багато одягу зі шкіри - саме таких високих шкіряних ботфортів. Тобто я люблю таке з дитинства, якщо чесно. Просто в той момент у мене з'явилося трохи грошей, а ці штуки, як правило, дорогі. До того ж є стиліст, який нормально одягнув мене. Тому що до цього я на себе ліпила все, що блищить, леопардове, шкіряне і лакове", - розповіла MARUV.

Також MARUV розповіла, де купує сценічні костюми і скільки витрачає коштів на них. Наприклад, сіра перука співачці обійшлася в дві з половиною тисячі євро - 75 тис. грн.

"А все інше в мене з секонд-хенду і перешито. Наприклад, один з моїх улюблених костюмів - той, в якому на фіналі Євробачення виступала", - говорить MARUV.

Співачка дуже радіє, коли бачить, як її стиль копіюють шанувальники, і знаходить у цьому багато позитиву.

"Це моя улюблена рубрика! Як на мене, це круто! По-перше, всі хлопчики радіють. По-друге, збільшуються ваші шанси завести собі хлопця. А по-третє - це просто красиво, а я люблю, коли красиво!" - поділилася артистка.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Раніше ми писали про те, що MARUV збудила своїх підписників пристрасним поцілунком з дівчиною.