Як зібрати базовий гардероб у 2025: must-have речі для стильних образів від українських брендів

Біла сорочка

Це класика, яка підходить і для ділового стилю, і для casual-образів. Багато українських брендів шиють білі сорочки. Ми радимо звернути увагу на One by One та Vovk.

У One by One сорочка прямого крою з бавовняної тканини, яка поєднує класику та сучасні акценти як вишивка на планці "Ironically Hot".

Біла сорочка від One by One (фото: onebyone.ua)

Сорочка від Vovk виконана в стилі оверсайз і пошита з бавовни, що дозволяє комфортно носити її в будь-яку погоду. Крім того, оверсайз-сорочки зручно комбінувати для створення багатошарових образів.

Біла бавовняна сорочка від Vovk (фото: vovk.com)

Чорні класичні штани

Їхня перевага в універсальності, адже чорні класичні штани можна носити й на роботу, і на зустрічі та навіть для вечірніх виходів.

Бренд Gepur пропонує широкий вибір чорних класичних штанів. Зверніть увагу на модель з акцентними кнопками. Моделюючі стрілки, висока посадка та застібка на кнопки спереду виділяють талію. Такі штани можна поєднувати цікавим верхом.

Чорні класичні штани від Gepur (фото: gepur.com)

Якісні джинси

На перший погляд, це досить широке поняття, проте Галина Денисюк наголошує, що пари середнього або темного відтінку з хорошою посадкою буде достатньо для стильних комбінацій.

Наприклад, бренд Papaya має у своєму асортименті джинси блакитного кольору зі зручною посадкою, а внизу з необробленою тканиною та ефектом кльош.

Блакитні джинси від Papaya (фото: papaya.ua)

Маленька чорна сукня

Тренд, який ще 1926 року задала француженка Коко Шанель. За її словами, дуже легко одягнутися "як Шахерезада", а от щоб вибрати маленьку чорну сукню, потрібно докласти зусиль. Що у 20-му столітті, що сьогодні маленька чорна сукня - це незамінний варіант для урочистостей і романтичних зустрічей.

Сукня від бренду Must Have, зроблена з ніжного сатину, огортає фігуру м'яким блиском і вишуканістю. Сарафанний крій робить сукню доречною саме у весняно-літньому сезоні. Мінідовжина створює грайливий акцент, додаючи трохи сміливості до загального образу.

Маленька чорна сукня від Must Have (фото: musthave.ua)

Бренд Kachorovska представляє більш класичний варіант маленької чорної сукні, проте не менш грайливий. Модель натхненна естетикою бальних танців, тому має фігурний низ і матиме гармонійний вигляд у поєднанні з будь-яким типом взуття.

Маленька чорна сукня від Kachorovska (фото: kachorovska.com)

Блейзер або жакет

Цей елемент гардероба додає стилю і штанам, і сукням. Галина Денисюк радить вибирати більш класичні моделі та кольори.

Наприклад, жакет з костюмної тканини айворі від бренду Vovk. Такий жакет легко поєднується з різними деталями: від класичних брюк до спідниць або суконь, додаючи розкішний і завершений вигляд.

Жакет від Vovk (фото: vovk.com)

Трикотажний светр або водолазка

Для холодного сезону це стильний і комфортний варіант, а ще його можна гарно поєднувати з різним низом.

Український бренд SOLMAR славиться своїми колекціями гольфів і водолазок на будь-який колір і смак. Зверніть увагу на темно-зелену водолазку, яка буде гарно поєднуватися з кремовими та карамельними відтінками.

Водолазка від SOLMAR (фото: solmar.com.ua)

Класичне пальто або тренч

Це тренд останніх кількох років, який вперто не покидає перших сходинок. Елегантний верх завжди доречний в осінній чи весняний сезон.

Тож український бренд COOSH пропонує тренч із плечиками у вінтажному стилі. Модель створена без лацкана, з довгими рукавами та кишенями спереду та розрізом ззаду. Також додатково йде пояс, щоби "гратися" зі стилем носіння тренча.

Тренч від COOSH (фото: cooshwear.com)

Балетки чи лофери

Ще одна база, яка, здається, на довго завоювала серця шанувальниць функціонального та зручного гардероба. Багато українських брендів взуття пропонують і балетки, і лофери.

Одним із них є Estro. До прикладу така демісезонна пара виготовлена зі 100% натуральної шкіри для тривалого та комфортного носіння. А глибокий чорний колір з акцентом на монохромній гаммі додає універсальності.

Лофери від ESTRO (фото: estro.ua)

Класичні туфлі-човники

Зазвичай їх вибирають для офіційних та урочистих подій, тож таку пару варто мати у своєму арсеналі. Також популярності набирають слінгбеки - це туфлі із закритим носком та відкритою п'яткою.

Бренд Kachorovska пропонує модель з гострою формою носка, де колодка має анатомічну будову та припіднята в місці великого пальця. Чорний матовий колір робить пару неймовірно елегантною та витонченою. Таку класику можна поєднувати з різними образами на різні випадки.

Слінгбеки від Kachorovska (фото: kachorovska.com)

Якісна сумка середнього розміру

За словами Галини Денисюк, це базовий аксесуар для будь-якого стилю. Вибирайте сумку відповідно до своїх вподобань.

Український бренд Harvest пропонує широкий асортимент жіночих сумок на різний бюджет. Наприклад, модель "ANNE" стильна та містка. Вона виготовлена з екошкіри, що робить її вартість більш доступною. Сумка не прикрашена ні чим зайвим, тому є повноцінним та доречним аксесуаром.

Сумка від HARVEST (фото: harvest-clothing.com.ua)

