Как собрать базовый гардероб в 2025 году: must-have вещи для стильных образов от украинских брендов

Белая рубашка

Это классика, которая подходит и для делового стиля, и для casual-образов. Многие украинские бренды шьют белые рубашки. Мы советуем обратить внимание на One by One и Vovk.

У One by One рубашка прямого кроя из хлопковой ткани, которая сочетает классику и современные акценты как вышивка на планке "Ironically Hot".

Белая рубашка от One by One (фото: onebyone.ua)

Рубашка от Vovk выполнена в стиле оверсайз и пошита из хлопка, что позволяет комфортно носить ее в любую погоду. Кроме того, оверсайз-рубашки удобно комбинировать для создания многослойных образов.

Белая хлопковая рубашка от Vovk (фото: vovk.com)

Черные классические брюки

Их преимущество в универсальности, ведь черные классические брюки можно носить и на работу, и на встречи и даже для вечерних выходов.

Бренд Gepur предлагает широкий выбор черных классических брюк. Обратите внимание на модель с акцентными кнопками. Моделирующие стрелки, высокая посадка и застежка на кнопки спереди выделяют талию. Такие брюки можно сочетать с интересным верхом.

Черные классические брюки от Gepur (фото: gepur.com)

Качественные джинсы

На первый взгляд, это довольно широкое понятие, однако Галина Денисюк отмечает, что пары среднего или темного оттенка с хорошей посадкой будет достаточно для стильных комбинаций.

Например, у бренда Papaya есть в ассортименте джинсы голубого цвета с удобной посадкой, а внизу с необработанной тканью и эффектом клеш.

Голубые джинсы от Papaya (фото: papaya.ua)

Маленькое черное платье

Тренд, который еще в 1926 году задала француженка Коко Шанель. По ее словам, очень легко одеться "как Шахерезада", а вот, чтобы выбрать маленькое черное платье, нужно приложить усилия. Что в 20-м веке, что сегодня маленькое черное платье - это незаменимый вариант для торжеств и романтических встреч.

Платье от бренда Must Have, сделанное из нежного сатина, окутывает фигуру мягким блеском и изысканностью. Сарафанный крой делает платье уместным именно в весенне-летнем сезоне. Мини длина создает игривый акцент, добавляя немного смелости к общему образу.

Маленькое черное платье от Must Have (фото: musthave.ua)

Бренд Kachorovska представляет более классический вариант маленького черного платья, однако не менее игривый. Модель вдохновлена эстетикой бальных танцев, поэтому имеет фигурный низ и будет гармонично смотреться в сочетании с любым типом обуви.

Маленькое черное платье от Kachorovska (фото: kachorovska.com)

Блейзер или жакет

Этот элемент гардероба добавляет стиля и брюкам, и платьям. Галина Денисюк советует выбирать более классические модели и цвета.

Например, жакет из костюмной ткани айвори от бренда Vovk. Такой жакет легко сочетается с разными деталями: от классических брюк до юбок или платьев, добавляя роскошный и завершенный вид.

Жакет от Vovk (фото: vovk.com)

Трикотажный свитер или водолазка

Для холодного сезона это стильный и комфортный вариант, а еще его можно красиво сочетать с разным низом.

Украинский бренд SOLMAR славится своими коллекциями гольфов и водолазок на любой цвет и вкус. Обратите внимание на темно-зеленую водолазку, которая будет хорошо сочетаться с кремовыми и карамельными оттенками.

Водолазка от SOLMAR (фото: solmar.com.ua)

Классическое пальто или тренч

Это тренд последних нескольких лет, который упорно не покидает первых ступеней. Элегантный верх всегда уместен в осенний или весенний сезон.

Поэтому украинский бренд COOSH предлагает тренч с плечиками в винтажном стиле. Модель создана без лацкана, с длинными рукавами и карманами спереди и разрезом сзади. Также дополнительно идет пояс, чтобы "играть" со стилем ношения тренча.

Тренч от COOSH (фото: cooshwear.com)

Балетки или лоферы

Еще одна база, которая, кажется, на долго завоевала сердца поклонниц функционального и удобного гардероба. Многие украинские бренды обуви предлагают и балетки, и лоферы.

Одним из них является Estro. К примеру такая демисезонная пара изготовлена из 100% натуральной кожи для длительного и комфортного ношения. А глубокий черный цвет с акцентом на монохромной гамме добавляет универсальности.

Лоферы от ESTRO (фото: estro.ua)

Классические туфли-лодочки

Обычно их выбирают для официальных и торжественных событий, поэтому такую пару стоит иметь в своем арсенале. Также популярность набирают слингбэки - это туфли с закрытым носком и открытой пяткой.

Бренд Kachorovska предлагает модель с острой формой носка, где колодка имеет анатомическое строение и приподнята в месте большого пальца. Черный матовый цвет делает пару невероятно элегантной и утонченной. Такую классику можно сочетать с различными образами на разные случаи.

Слингбэки от Kachorovska (фото: kachorovska.com)

Качественная сумка среднего размера

По словам Галины Денисюк, это базовый аксессуар для любого стиля. Выбирайте сумку в соответствии со своими предпочтениями.

Украинский бренд Harvest предлагает широкий ассортимент женских сумок на разный бюджет. Например, модель "ANNE" стильная и вместительная. Она изготовлена из экокожи, что делает ее стоимость более доступной. Сумка не украшена ни чем лишним, поэтому является полноценным и уместным аксессуаром.

Сумка от HARVEST (фото: harvest-clothing.com.ua)

