Хотите жить дольше? Следуйте этим правилам жизни жителей "голубых зон"

Жители некоторых регионов отличаются отменным здоровьем и долголетием. Они даже в 60-70 лет остаются подтянутыми и спортивными, легко преодолевают трудности и до глубокой старости сохраняют молодость и бодрость духа.

Какими правилами руководствуются такие люди, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffpost.

Что такое голубые зоны

Журналист и исследователь, научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер придумал термин "Голубые зоны". Это условное название стран и местности, где живут долгожители. Это: Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Полуостров Никойя в Коста-Рика, Икария в Греции и Лома Линда в Калифорнии.

"Голубые зоны - это определенные части мира, где люди, как известно, имеют более продолжительную и лучшую продолжительность жизни, чем в среднем по всему миру", - подчеркивает главный врач клиники по более здоровому старению, доктор Анант Винджамури.

Согласно исследованиям, именно в этих пяти регионах проживает больше всего людей, которые доживают до 100 лет.

Секреты долголетия жителей голубых зон

Они едят больше растений

Люди в голубых зонах отдают предпочтение диетам, в которых преобладают растения, с умеренным количеством животного белка и продуктов животного происхождения. Это означает употребление большого количества фруктов, овощей и белка из бобовых, таких как чечевица, горох, фасоль и арахис.

Они осознают сигналы голода и сытости

В Голубой зоне Окинавы люди придерживаются осознанного питания - хара хачи бу. То есть, они перестают есть, когда сыты на 80%. Такой тип питания помогает вам определить, когда вы голодны, и убедиться, что ваш организм получает необходимые питательные средства.

Давние социальные связи

Во всех голубых зонах царит чувство общности и социальной активности. Это может включать в себя принадлежность к религиозному сообществу или наличие глубоких дружеских или крепких семейных отношений.

"Часто люди живут в домах, в которых живет несколько поколений, где бабушки и дедушки помогают воспитывать внуков и это усиливает семейную связь", - подчеркивает доктор Винджамури.

Жители голубых зон все время находятся в движении (фото: freepik.com)

Они отдают предпочтение движению

Еще одним правилом жителей голубых зон является активность и движение. Люди там постоянно передвигаются. У них в моде кроссфит и занятия на велотренажерах. Но в целом - у них существует общий приоритет движения в повседневной жизни. Эти люди много гуляют, они поднимаются в горы, плавают и передвигаются пешком в своей местности.

"Идея в том, чтобы просто передвигаться как можно больше, попытаться ограничить время, в течение которого вы сидите на одном месте. Эти ежедневные движения, которые совершают люди, могут быть действительно значимыми с точки зрения простого продвижения правильные механизмы нашего тела, которые помогут нам лучше стареть", - подчеркивает эксперт.

Они умеют справляться со стрессом

Важная привычка жителей голубых зон - снижение стресса. Если стресс не лечить, то он может вызвать серьезные последствия как в психическом, так и в физическом плане. Хронический стресс может вызвать изменения в гормонах, таких как кортизол, что может привести к воспалению и хроническим заболеваниям.

Они ищут цель жизни

У всех жителей голубых зон есть важная жизненная цель - будь то стремление помочь другим, помочь животным или вести этический образ жизни.

Исследования показывают, у людей есть чувство цели, которое они несут с собой на протяжении всей своей жизни в голубых зонах, и когда они это делают, это помогает им эмоционально и умственно.

Кроме того, наличие цели в жизни может помочь косвенно уменьшить хронический стресс, который, как упоминалось выше, может привести к пагубным последствиям для здоровья.