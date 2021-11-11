На Байковом кладбище орудуют вандалы и порочат память знаменитых украинцев (фото)

Так, неизвестные похитили и бюст, который был установлен на могиле жены писателя.

"Я не понимаю, как может взобраться рука на осквернение памяти человека, который золотыми буквами вписан в культурное достояние не только Украины, но и всего мира", - написал Трубицын.

Кроме того, депутат отмечает, что нужно усилить охрану Байкового кладбища, потому что на нем находятся могилы и других известных украинцев.

Также он добавил, что начались работы по восстановлению бюста на могиле Ивана Микитенка и его жены.

"Воры и вандалы считают, что можно на кражах заработать. Это должно прекратиться!", - добавил Владислав.

На Байковом кладбище орудуют вандалы (facebook.com/vladyslav.trubitsyn)