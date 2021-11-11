На Байковому кладовищі орудують вандали і паплюжать пам'ять знаменитих українців (фото)

У Києві на Байковому кладовищі вандали вкрали бронзовий бюст, який був встановлений на могилі українського письменника і драматурга Івана Кіндратовича Микитенка.

Про це розповів голова комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин у Facebook .

Так, невідомі викрали й бюст, який був встановлений на могилі дружини письменника.

"Я не розумію, як може підійнятися рука на паплюження пам'яті людини, яка золотими літерами вписана в культурне надбання не тільки України, але й всього світу", - написав Трубіцин.

Окрім того, депутат зазначає, що потрібно посилити охорону Байкового кладовища, тому що на ньому знаходяться могили і інших відомих українців.

Також він додав, що розпочалися роботи з відновлення бюсту на могилі Івана Микитенка та його дружини.

"Крадії й вандали вважають, що можна на крадіжках заробити. Це має припинитися!", - додав Владислав.

На Байковому кладовищі орудують вандали (facebook.com/vladyslav.trubitsyn)