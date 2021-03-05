Байдену дали рекомендации по Украине: реформа здравоохранения и вступление в НАТО - в приоритете

США ввели санкции против Игоря Коломойского по обвинению в коррупционных преступлениях. И это лишь один из шагов, которые должен осуществить президент США Джо Байден, по мнению экспертов аналитического центра Atlantic Council.

В документе "Байден и Украина: стратегия для новой администрации" излагается стратегия администрации американского президента Байдена в отношении Украины. Она включает разделы, посвященные интересам США в Украине, внутренней ситуации на Украине, целям Кремля в Украине и новым подходам к урегулированию конфликта на Донбассе. Документ завершается рекомендациями для администрации Байдена и Конгресса.

Ключевые рекомендации

Как только администрация Байдена восстановит тесные отношения с Украиной, команде президента США следует:

Как можно скорее назначить посла.

Взять на себя руководство дипломатии по ситуации на Донбассе. Играть повышенную роль в переговорах о прекращении войны.

Работать с Конгрессом над увеличением военной помощи Украине до 500 миллионов долларов в год.

Повысить безопасность в Юго-Восточной Европе и на Черном море в консультации с союзниками и партнерами по НАТО.

Углубить интеграцию Украины с НАТО. Предоставить Украине статус главного союзника, не входящего в НАТО, в соответствии с законодательством США. Предупредить Россию о том, что в случае продолжения агрессивной политики против Украины Вашингтон рассмотрит дополнительные шаги, в том числе создание постоянного военного присутствия США в украинском учебном центре недалеко от оккупированных территорий и запуск Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины.

Стратегический подход к санкциям. Совместно с ЕС, европейскими союзниками и партнерами по G7 нужно разработать концепцию условных санкций против России, если она продолжит агрессию на Донбассе. Но стоить прояснить, что "санкции не вечны".

Придерживаться курса на прекращение проекта "Северный поток - 2".

Поддержать усилия правительства Украины по организации "Крымской платформы", поскольку она сохраняет оккупированный Крым в международной повестке дня и напоминает людям, в том числе в России, что Крым по-прежнему является Украиной в глазах международного сообщества.

По вопросам внутренней реформы в Украине администрации Байдена следует:

Уполномочить высокопоставленного чиновника в качестве ответственного за реформы в США.

Дать приоритет созданию независимых судов.

Принять меры против главных коррумпированных фигур, подрывающих реформу в Украине. Энергично добиваться от США запроса к Австрии об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа и вести судебные процессы против украинского олигарха Игоря Коломойского в США.

Настаивать на реформе Генпрокуратуры.

Работа по восстановлению полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Призвать упразднить экономический отдел Службы безопасности Украины (СБУ).

Добиваться восстановления конкурентного и прозрачного назначения государственных служащих на основе их компетенции - "в настоящее время отбираются не реформаторы, которые, казалось бы, лояльны различным корыстным интересам".

Работать над возвращением к программе реформ в секторе здравоохранения.

Призвать к завершению либерализации энергетических рынков.

Помочь установить полную прозрачность конечных бенефициаров основных СМИ и запретить не только российское телевидение, но и телеканалы, принадлежащие фигурам, работающим в интересах Кремля.

Подтвердить решительную поддержку независимости Национального банка Украины (НБУ).

Отстаивать антимонопольное законодательство, чтобы ограничить влияние крупных бизнесменов на экономику и политическую систему Украины.

Обрисовать программу, которая будет стимулировать инвестиции американских корпораций в Украину, если Украина продолжит существенную реформу прокуратуры и суда.

Авторами рекомендации "Байден и Украина: Стратегия для новой администрации" стали: старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, доктор Андерс Ослунд, заслуженный научный сотрудник семьи Вейзеров в Атлантическом совете и бывший помощник государственного секретаря по Европе и Евразийским отношениям в Госдепартаменте США, посол Дэниел Фрид, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг, директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине Джон Хербст, вице-президент США Институт мира, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, и научный сотрудник Центра стратегии и безопасности Скоукрофта Атлантического совета и бывший посол США в России Александр Вершбоу.