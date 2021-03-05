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Байдену дали рекомендации по Украине: реформа здравоохранения и вступление в НАТО - в приоритете

Автор: Владимир Костырин

США ввели санкции против Игоря Коломойского по обвинению в коррупционных преступлениях. И это лишь один из шагов, которые должен осуществить президент США Джо Байден, по мнению экспертов аналитического центра Atlantic Council.

Полный список рекомендаций Байдену в вопросах Украины появился 5 марта на сайте Атлантического совета США.

В документе "Байден и Украина: стратегия для новой администрации" излагается стратегия администрации американского президента Байдена в отношении Украины. Она включает разделы, посвященные интересам США в Украине, внутренней ситуации на Украине, целям Кремля в Украине и новым подходам к урегулированию конфликта на Донбассе. Документ завершается рекомендациями для администрации Байдена и Конгресса.

Ключевые рекомендации

Как только администрация Байдена восстановит тесные отношения с Украиной, команде президента США следует:

  • Как можно скорее назначить посла.
  • Взять на себя руководство дипломатии по ситуации на Донбассе. Играть повышенную роль в переговорах о прекращении войны.
  • Работать с Конгрессом над увеличением военной помощи Украине до 500 миллионов долларов в год.
  • Повысить безопасность в Юго-Восточной Европе и на Черном море в консультации с союзниками и партнерами по НАТО.
  • Углубить интеграцию Украины с НАТО. Предоставить Украине статус главного союзника, не входящего в НАТО, в соответствии с законодательством США. Предупредить Россию о том, что в случае продолжения агрессивной политики против Украины Вашингтон рассмотрит дополнительные шаги, в том числе создание постоянного военного присутствия США в украинском учебном центре недалеко от оккупированных территорий и запуск Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины.
  • Стратегический подход к санкциям. Совместно с ЕС, европейскими союзниками и партнерами по G7 нужно разработать концепцию условных санкций против России, если она продолжит агрессию на Донбассе. Но стоить прояснить, что "санкции не вечны".
  • Придерживаться курса на прекращение проекта "Северный поток - 2".
  • Поддержать усилия правительства Украины по организации "Крымской платформы", поскольку она сохраняет оккупированный Крым в международной повестке дня и напоминает людям, в том числе в России, что Крым по-прежнему является Украиной в глазах международного сообщества.

По вопросам внутренней реформы в Украине администрации Байдена следует:

  • Уполномочить высокопоставленного чиновника в качестве ответственного за реформы в США.
  • Дать приоритет созданию независимых судов.
  • Принять меры против главных коррумпированных фигур, подрывающих реформу в Украине. Энергично добиваться от США запроса к Австрии об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа и вести судебные процессы против украинского олигарха Игоря Коломойского в США.
  • Настаивать на реформе Генпрокуратуры.
  • Работа по восстановлению полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
  • Призвать упразднить экономический отдел Службы безопасности Украины (СБУ).
  • Добиваться восстановления конкурентного и прозрачного назначения государственных служащих на основе их компетенции - "в настоящее время отбираются не реформаторы, которые, казалось бы, лояльны различным корыстным интересам".
  • Работать над возвращением к программе реформ в секторе здравоохранения.
  • Призвать к завершению либерализации энергетических рынков.
  • Помочь установить полную прозрачность конечных бенефициаров основных СМИ и запретить не только российское телевидение, но и телеканалы, принадлежащие фигурам, работающим в интересах Кремля.
  • Подтвердить решительную поддержку независимости Национального банка Украины (НБУ).
  • Отстаивать антимонопольное законодательство, чтобы ограничить влияние крупных бизнесменов на экономику и политическую систему Украины.
  • Обрисовать программу, которая будет стимулировать инвестиции американских корпораций в Украину, если Украина продолжит существенную реформу прокуратуры и суда.

Авторами рекомендации "Байден и Украина: Стратегия для новой администрации" стали: старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, доктор Андерс Ослунд, заслуженный научный сотрудник семьи Вейзеров в Атлантическом совете и бывший помощник государственного секретаря по Европе и Евразийским отношениям в Госдепартаменте США, посол Дэниел Фрид, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг, директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине Джон Хербст, вице-президент США Институт мира, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, и научный сотрудник Центра стратегии и безопасности Скоукрофта Атлантического совета и бывший посол США в России Александр Вершбоу.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригласил Байдена в Украину на празднование 30-летия Независимости.

Также мы писали о том, что перед этим в США нашли решение, как Украина сможет вступить в НАТО, даже воюя с Россией.

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Новости Украины НАТОСоединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф Байденреформы в Украине
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