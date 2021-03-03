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Зеленский пригласил Байдена в Украину на празднование 30-летия Независимости

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 16:04
Зеленский пригласил Байдена в Украину на празднование 30-летия Независимости Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Соединенных Штатов посетить Украину. В частности, глава государства попросил Байдена принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и праздновании тридцатой годовщины Независимости Украины в августе.

Об этом сообщил РБК-Украина спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он отметил, что Байдена пригласили принять участие в саммите Крымской платформы.

"Приглашены все лидеры стратегических партнеров Украины", - сообщил он.

При этом в МИД Украины отметили, что организация и проведение взаимных визитов на Зеленского и Байдена остается на постоянном повестке дня украинского-американских отношений, передает "Радио Свобода".

"Организация визита президента Украины в США требует осуществления комплекса мер по его надлежащего содержательного наполнения, в частности достижения предметных договоренностей в политической, безопасности, военной, торговой и инвестиционной сферах. Сейчас происходит постоянная целенаправленная работа по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Однако во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, когда ожидается визит Зеленского в США, и принял ли Байден приглашение приехать в Украину в августе.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство готовит телефонный разговор Зеленского с Байденом.

"… взаимодействие уже налажено. И один из вопросов, над которым мы активно работаем - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал он.

Кроме того, Украина надеется на участие Байдена в саммите Крымской платформы.

Добавим, что Зеленский не чувствует напряжения в отношениях с США, несмотря на отсутствие прямых контактов с президентом Джо Байденом.

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